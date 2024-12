Giuntoli conferma: “Lo seguiamo da tempo”

Il dirigente bianconero fa il punto sul mercato di gennaio, confermando l’interesse per un difensore da tempo nel mirino

Tutto confermato. Cristiano Giuntoli non si nasconde e ammette l’interesse per un difensore che da tempo è accostato alla Juventus.

Intervenuto a ‘Dazn’ il Football Director bianconero si sofferma molto sulle operazioni in entrata e in uscita della società piemontese e parte da Hancko, uno degli obiettivi per gennaio: “Stiamo guardandoci intorno: Hancko è un calciatore bravo, lo seguiamo da un po’, ma non solo lui. Siamo alla finestra, qualcosa dietro dobbiamo fare”.

Qualcosa è già stata fatta in estate con l’arrivo di Koopmeiners: “Quando abbiamo immaginato la squadra partendo da zero, abbiamo provato a inserire più tasselli possibili, ma la rosa sarà completata nei prossimi mercati: non potevamo fare tutto insieme. Potevamo prendere un giocatore come Koopmeiners di grande livello e siamo riusciti a portarlo a casa. Non ha fatto chissà quali cose, ma sappiamo che avrà una parabola ascendente”.

Infine, Giuntoli parla anche delle cessioni: “Ora dobbiamo provare a sopperire alle assenze avute dietro: serve fare qualcosa. Per le cessioni, la volontà è restare così. Milik sta bene: nel giro di 1-2 settimana contiamo di riaverlo in squadra ad allenarsi e per i primi di gennaio dovrebbe essere a disposizione”.

Juventus, trattativa per Hancko: le ultime

Le parole di Cristiano Giuntoli su Hancko arrivano pochi giorni dopo le dichiarazioni dello stesso difensore slovacco sul possibile trasferimento alla Juventus.

Per il centrale, ex Fiorentina, si era parlato anche di un presunto accordo già trovato con il club bianconero, ma il giocatore ha voluto smentire tutto. Hancko, infatti, ha bollato queste notizie come ‘fake news’ e che non è vero che ha trovato l’intesa con la Juventus. Lo stesso calciatore ha poi affermato che “l’interesse della Juventus può anche essere reale”, ma le voci su un accordo “non sono vere e non so da dove provengano”.