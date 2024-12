Fofana subito via: 60 milioni e il Milan dice sì

Il centrocampista ha conquistato l’interesse delle big d’Europa e c’è l’assalto pronto: fatto anche il prezzo per convincere i rossoneri

Ha regalato l’assist per il gol vittoria in Verona-Milan e forse è davvero lui il miglior acquisto dell’estate 2024 rossonera. Youssouf Fofana ha dimostrato di essersi calato benissimo nel campionato italiano e di essere diventato uno degli insostituibili della formazione di Fonseca.

Il centrocampista francese non ha saltato neanche una partita da quando è arrivato a Milanello, la dimostrazione più lampante di quanto il tecnico portoghese lo ritenga uno dei leader della squadra. Un ruolo che Fofana si è conquistato con le sue prestazioni, mai al di sotto della sufficienza, sempre tra i migliori in campo anche quando la squadra non girava. Logico quindi con un simile impatto sulla Serie A non sia passato inosservato, soprattutto perché accompagnato da prestazioni altrettanto convincenti in Champions League.

Ecco allora che le big d’Europa hanno drizzato le antenne, inserendo il suo nome tra i possibili obiettivi per le prossime sessioni di mercato. Lo ha fatto anche il Chelsea di Maresca, attualmente secondo in Premier League: i Blues puntano Fofana ed hanno in mente di convincere i rossoneri con una proposta importante, da sessanta milioni di euro.

Calciomercato Milan, Chelsea su Fofana: 60 milioni per il sì

Sarebbe questa la cifra che, stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, potrebbe essere sborsata dal Chelsea per portare in Premier League Fofana.

Una somma che potrebbe essere sufficiente per convincere il Milan a privarsi del francese a pochi mese dal suo acquisto. Preso dal Monaco per venti milioni di euro, rivendendolo al triplo i rossoneri farebbero una mega plusvalenza che potrebbe servire a completare la rosa. Certo, la cessione del 25enne andrebbe poi compensata con un ulteriore acquisto a centrocampo e priverebbe Fonseca di uno degli elementi migliori di questa stagione.

Insomma, non per forza un affare dal punto di vista tecnico, ma il Chelsea è intenzionato a provare a far cadere in tentazione il Milan. Proposta da sessanta milioni per Fofana e i rossoneri che sarebbero chiamati a scegliere.