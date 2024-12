Dybala via dalla Roma: cambia lo scenario, c’è l’annuncio

C’è fermento attorno alla figura dell’attaccante argentino, visto l’interesse del Galatasaray: ora arriva l’annuncio del club giallorosso, cambia tutto

Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochissimi minuti dal match contro il Parma e ha chiarito la posizione di Dybala.

Il dirigente giallorosso afferma che al momento “non ci sono contatti con altri club” e che Paulo Dybala “è un giocatore molto importante” per la Roma. Mister Ranieri lo schiera titolare in un momento delicato, in cui il suo nome è a centro di rumors di mercato, legati specialmente ad un trasferimento verso la Turchia.

Infatti, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray di Mertens e Osimhen ha puntato proprio la Joya. Il club di Istanbul avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per lo stipendio dell’argentino. Il desiderio dell’attaccante, però, sarebbe quello di restare nella Capitale.