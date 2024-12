Thiago Motta cerca la svolta: “Sono pronto a tutto”. Messaggio chiaro sul mercato

Le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore della Juventus, in vista della trasferta di campionato sul campo del pericolante Monza

Vigilia di Monza-Juventus, con i bianconeri impegnati domani sera sul campo dei brianzoli ultimi in classifica in questo momento insieme al Venezia.

I bianconeri di Thiago Motta hanno ritrovato il successo in Coppa Italia grazie al poker rifilato al Cagliari, ma la vittoria in campionato manca da ben quattro partite. L’allenatore italo-brasiliano, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’undici di Nesta: “Il Monza è una buona squadra e con un buon allenatore. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, ottenere i tre punti e dimostrare di poter crescere di partita in partita”, esordisce Motta davanti ai microfoni.

L’allenatore fa il punto sulla situazione infortuni: “Non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Weah, Douglas Luiz e Rouhi. Mentre per Cambiaso vedremo oggi dopo l’allenamento. Douglas Luiz potrei anche portarlo, ma per domani voglio tutti al 100%. Vedremo la prossima partita se potrà essere disponibile”.

Sul bilancio a questo punto della stagione: “Lo lascio fare a voi, in questo momento io non lo faccio. La concentrazione deve essere solo sulla prossima partita e quindi sul Monza. Servirà grande determinazione, tutto il resto conta poco. Se mi aspettavo così i primi mesi? Non mi aspettavo niente e non mi immaginavo niente. Il bello del nostro lavoro è questo: sono pronto a tutto”.

Juventus, Thiago Motta pre Monza: “Sul mercato c’è sempre stata piena sintonia con la società”

Chi sta trovando poco spazio e rischia di salutare la Juventus già a gennaio è Fagioli: “Sta bene e domani è tra i convocati. Capiremo nelle prossime ore in che modo potrà dare una mano alla squadra, se dal primo minuto o a gara in corso”.

Sull’utilizzo dal primo minuto di un ritrovato Nico Gonzalez: “Ha fatto tanti ruoli in carriera e i giocatori forti giocano ovunque. Lui è un calciatore forte e farà bene quando sarà chiamato a giocare dal primo minuto, come ha fatto bene l’altra sera entrando nel secondo tempo”.

A proposito di ruoli e posizione in campo, Locatelli ha convinto da centrale difensivo contro il Cagliari: “Ha capacità di adattarsi e può fare tante cose in campo. Non mi invento niente e ogni scelta è per il bene della squadra. Manuel è un centrocampista, se avremo bisogno ancora di lui in difesa sarà in grado di fare quel ruolo”.

Infine, la risposta di Thiago Motta sul mercato e i rinforzi che Giuntoli sta provando a portare alla Juventus nella finestra di gennaio: “Come ho detto anche le altre volte, siamo in piena sintonia con la società ed è sempre stato così. Il club e il direttore si occupano del mercato, mentre noi dobbiamo pensare al campo e alla partita di domani con il Monza”.