Infortunio Leao, l’esito degli esami: ecco quanto starà fuori | CM.IT

Le ultimissime news legate all’attaccante portoghese, uscito dal campo ieri nel corso del primo tempo del match tra il Verona e il suo Milan

Rafa Leao nel primo pomeriggio di oggi si è sottoposto ai controlli medici del caso dopo l’infortunio di ieri sera nel match contro il Verona.

Il portoghese, come appreso da Calciomercato.it, ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Verrà fatto un nuovo controllo con risonanza fra una settimana.

Il Milan lo perderà, dunque, per la sfida contro la Roma e si proverà a riaverlo in Supercoppa Italiana. L’obiettivo del Diavolo, quindi, è quello di portare in Arabia Saudita Leao, ma è evidente che il via libera potrà arrivare solamente una volta fatti i nuovi esami, in programma fra sette giorni. Si allunga così la lista degli infortunati, con Paulo Fonseca in piena emergenza.

Milan, Fonseca incrocia le dita: si rivide Ismael Bennacer

La speranza del tecnico rossonero, però, è quella di recuperare qualche pedina già per la sfida contro i giallorossi, in programma domenica a San Siro alle ore 20.45.

Oggi ad esempio, a Milanello, si è rivisto Ismael Bennacer, tornato ad allenarsi in gruppo, dopo il lungo infortunio. L’algerino, che ha giocato la sua ultima partita con il Diavolo, il 18 agosto scorso contro il Torino a San Siro, punta, chiaramente, a rientrare tra i convocati per la sfida contro la squadra di Ranieri, al pari di Alvaro Morata, che ha saltato il Verona per via della febbre, provocata dalla tonsillite. Hanno messo nel mirino la sfida contro i capitolini anche Luka Jovic e soprattutto Christian Pulisic.

Dopo la vittoria contro il Verona, di ieri sera, ottenuta con un gol di Tijjani Reijnders su assist di Youssouf Fofana, il Milan non può certo fermarsi. Paulo Fonseca lo sa bene che lui e la sua squadra continuano ad essere sotto esame. Servirà un altro successo per provare ad avvicinarsi ai team di testa. La Champions League è un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, per evitare ribaltoni.