Serie A, Torino-Bologna 0-2: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Torino riceve il Bologna nel primo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vengono da una vittoria nello scorso week end che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da una parte i granata di Paolo Vanoli, privi dello squalificato Coco, vogliono dare seguito alla vittoria in trasferta contro il Monza. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per non rischiare di essere risucchiati nella corsa per non retrocedere e provare a riavvicinarsi alla zona coppe europee. Dall’altra parte i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono allungare la striscia di cinque risultati utili di fila iniziata con la vittoria contro il Venezia, seguita da quella in Coppa Italia col Monza prima dei pareggi contro Juventus e Benfica in Champions e del successo contro la Fiorentina. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. La scorsa stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Odgaard, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Inter 34*, Fiorentina* e Lazio 31, Juventus 28, Milan 26 Bologna* 25, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona**, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno

** una partita in più

ARBITRO: Piccinini di Forlì

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Torino 29/12 ore 12.30, Bologna-Verona 30/12 ore 20.45