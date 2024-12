Altro che Milan e Roma, nuova panchina top per Allegri

Allegri pronto a rimettersi in gioco per una panchina importante, le ultime notizie spiazzano rossoneri e giallorossi: ecco dove tornerà ad allenare

Ci sono personaggi del mondo del calcio che sanno essere protagonisti anche lontani dal terreno di gioco. Uno di questi, è sicuramente Massimiliano Allegri, allenatore italiano tra i più vincenti degli ultimi anni e che in carriera ha ottenuto risultati di prestigio. A oggi, fermo e in attesa di una nuova panchina, ma con i rumours che sono costanti su di lui.

Su Calciomercato.it, abbiamo parlato di come Allegri stia pensando al ritorno al Milan, portando con sé un dirigente come Cherubini. Una pista da seguire con grande attenzione, considerando che la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera rimane piuttosto incerta e potrebbe subire degli scossoni con i prossimi risultati, se dovessero essere negativi. Ma non c’è soltanto l’opzione Diavolo. In Serie A, per Allegri potrebbe esserci la Roma, anche se non ci sono stati contatti diretti. Per fare chiarezza sulle mosse effettive di rossoneri e giallorossi occorrerà attendere ancora un po’. Ma intanto, entrambe potrebbero vedersi sfilare l’obiettivo da sotto il naso. Attenzione, infatti, a un altro grande club che pensa ad Allegri come allenatore di carisma ed esperienza per la propria panchina.

Real Madrid, per il dopo Ancelotti Florentino Perez ripensa ad Allegri

Arriva il ritorno di fiamma per il Real Madrid, che già qualche stagione fa aveva pensato a lui. Ora, è arrivato il momento di pensare seriamente alla successione di Carlo Ancelotti e per questo Florentino Perez avrebbe rimesso il livornese nel mirino.

L’indiscrezione arriva dal portale iberico ‘Fichajes.net’, che spiega come la capacità dell’ex tecnico della Juventus di dare solidità alle proprie squadre e di gestire spogliatoi pieni di campioni non passi affatto inosservata e rappresenterebbe un plus agli occhi del presidente dei ‘Blancos’. Ma ci sono anche altre candidature illustri per la panchina del ‘Bernabeu’, come quelle di Klopp e Low. In questo momento, tuttavia, Perez sembrerebbe orientare le sue preferenze proprio su Allegri.