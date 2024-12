Un anno di stop, cambia il mercato della big di Serie A: affare a gennaio

È stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura dell’arto inferiore dopo il gravissimo incidente stradale. Risvolti sulla sessione invernale

Cambia, o meglio può cambiare il calciomercato di una delle big di Serie A. Possibile affare a gennaio, in prestito oppure a titolo definitivo visto che il suo attaccante sarà costretto a star fuori – secondo le ultime indiscrezioni – per circa un anno.

La squadra di Premier League potrebbe far spesa in Italia per rimpiazzare il proprio attaccante, Michail Antonio, il 7 dicembre protagonista suo malgrado di un gravissimo incidente stradale. La sua auto è andata a schiantarsi contro alcuni alberi, in una giornata estremamente piovosa. Per estrarlo dalla manchina ci sarebbero voluti quasi 45′.

West Ham, Michail Antonio fuori un anno dopo il gravissimo incidente stradale

Al West Ham dal 2015, il 34enne giamaicano è stato portato immediatamente in ospedale e poi operato. “È stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura dell’arto inferiore“, ha subito comunicato il club londinese. Antonio ha rischiato di perdere la vita, mentre la sua carriera – comunque agli sgoccioli vista l’età – potrebbe riprendere soltanto fra dodici mesi, come fanno sapere i media britannici.

Arnautovic, Jovic e Simeone: il West Ham potrebbe guardare in Serie A per rimpiazzare Michail Antonio

Il West Ham è ora obbligato a intervenire sul mercato per prendere un nuovo attaccante. In UK lo danno molto interessati a Evan Ferguson, ma al momento è difficile ipotizzare una apertura del Brighton al prestito dello scozzese.

Il budget a disposizione degli ‘Hammers’ non sarà molto alto, per questo potrebbero spostare il mirino altrove, anche in Serie A dove hanno spesso fatto la spesa negli ultimi anni. Nomi? Qualche ‘occasione’ low cost c’è in casa del big, da Simeone del Napoli a Marko Arnautovic dell’Inter passando per Luka Jovic del Milan.

Per l’argentino figlio d’arte potrebbe fare un tentagivo pure per il semplice prestito, con eventuale diritto di riscatto, mentre per l’austriaco e il serbo potrebbe chiudere solo a titolo definitivo essendo entrambi in scadenza di contratto.