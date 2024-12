Nuovo allenatore Roma e Dybala: il doppio annuncio di Ranieri

Prende la parola il tecnico della Roma prima del match del weekend con il Parma: in conferenza stampa le sue frasi sul futuro della panchina e sull’attaccante argentino

Tra i tanti match molto significativi della prossima giornata di campionato, anche l’incontro tra Roma e Parma, domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico. Un vero e proprio scontro diretto per la zona salvezza, per i giallorossi, che hanno soltanto due lunghezze di margine sulla zona retrocessione e in questo appuntamento non possono che puntare alla vittoria, per cercare di respirare in classifica. Gara da preparare con estrema cura da parte di Claudio Ranieri e dei suoi, con il tecnico giallorosso che ha presentato la sfida nella conferenza stampa dell’antivigilia a Trigoria.

L’allenatore romanista ha iniziato lanciando subito un monito ai suoi giocatori, richiamandoli all’importanza della partita e di un atteggiamento in campo che sia consono. “Il Parma è una squadra con attaccanti molto bravi, a volte spingono con un 4-2-4 – ha spiegato – Dobbiamo essere attenti e pronti, non voglio più vedere il secondo tempo di Como“.

Sarà importante, per Ranieri, avere a disposizione la miglior formazione possibile. Ancora in dubbio Hummels per l’influenza, sul difensore tedesco il tecnico ha chiarito: “Vedremo domani dopo l’allenamento di rifinitura, parlerò con lui”.

Diverse domande al tecnico giallorosso hanno riguardato il calciomercato e i possibili innesti per i capitolini a gennaio. Sul tema, ecco che cosa ha dichiarato Ranieri: “Noi stiamo osservando tutto, ma in inverno è difficile trovare calciatori con tutte le caratteristiche che vorremmo. Cerchiamo dei ragazzi che possano dare una mano e che possano rappresentare il futuro della Roma. Quanti difensori servono? Non li ho contati, acquisteremo lì dove vedremo di poter migliorare, non voglio prendere in giro nessuno. Un dirigente per il prossimo anno? Non ci abbiamo ancora pensato. Cercheremo di prendere giocatori buoni per il presente e per il futuro, visto che non abbiamo ancora il nuovo allenatore“.

Inevitabile una domanda anche sul futuro di Dybala. A Ranieri è stato chiesto se avesse parlato con l’argentino, ma la sua risposta è stata la seguente: “Io penso al 90% al campo, ora dobbiamo pensare al Parma perché sarà una partita molto difficile”.