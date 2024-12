Milan, Leao semina il caos: infortunio e nuova bufera

L’attaccante rossonero sta continuando a far parlare di sé: ecco quanto successo nel corso del primo tempo della sfida contro l’Hellas Verona

Mezz’ora piuttosto complicata quella attraversata dal Milan sul campo dell’Hellas Verona. Complice una prova accorta da parte degli scaligeri, i rossoneri stanno riscontrando non poche difficoltà a trovare il bandolo della matassa. A ridosso della mezz’ora – inoltre – Paulo Fonseca è stato costretto ad operare un cambio a causa del problema fisico patito da Rafa Leao.

L’esterno offensivo portoghese – che non aveva avuto un approccio degno di nota alla partita ed è stato criticato da non pochi tifosi rossoneri sui social – ha alzato bandiera bianca dopo aver accusato un risentimento al flessore sinistro. Come evidenziato dalla mimica facciale del lusitano e soprattutto dai suoi gesti, Leao ha sentito tirare, fermandosi immediatamente. Al posto dell’attaccante portoghese è entrato Theo Hernandez, inizialmente in panchina. Chiaramente, i riflettori di tutto il mondo rossonero sono ora puntati sulle condizioni di Leao: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno ulteriori aggiornamenti.

Milan, nuove critiche dai social per Leao

Come anticipato, però, nei primi minuti della sfida Leao non era riuscito ad incidere, finendo con il perdere un paio di palloni importanti e non dando quasi mai la sensazione di poter spaccare la partita. Da qui le diverse critiche sui social:

comunque Leao non mi è mai piaciuto, quelle giocatine che gli vediamo ogni tanto te le fa pesare con un comportamento inaccettabile — Haaland Propaganda (@AlegherMaz) December 20, 2024

comunque quando dicono che questo con fonseca è il miglior leao non so che partite abbiano visto in passato — milanista del futuro (@GianniSanzo) December 20, 2024

— Maxi Rodriguez“la fiera del Siglo”⭐️⭐️⭐️ (@MarcoM267) December 20, 2024

Abraham non ha i piedi, non sa tirare.. è praticamente inutile Leao sta facendo quasi la punta, e non la sa fare bene, deve crescere. Sempre se è in grado In avanti siamo veramente sterili senza il nostro fuoriclasse. — Croxy (@Andreac00_) December 20, 2024

Voglio un bene dell’anima al nostro Rafa Leao, ma credo sia la causa di almeno il 50% dei cartellini giallo che prendono i nostri giocatori.#VeronaMilan — andrea pellegrini (@ap_elle) December 20, 2024

Leao nel traffico non sa fare un passaggio

Ha perso 300 palloni

#VeronaMilan — Lorenzo🔴⚫️ (@TerlizziLorenzo) December 20, 2024

Leggo 42 minuti di niente e Leao out.

Benissimo. — Albert (@AlbertMotta82) December 20, 2024

come vola il milan senza leao… — giorgos (@Mil_nistaCr_zy) December 20, 2024

Tra infortunio e ‘strappi’ sulla fascia non proprio convincente: non è stata proprio la serata di Rafa Leao, apparso sostanzialmente un colpo estraneo alla manovra e poco ‘cattivo’ in zona calda.