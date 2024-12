Juventus, siparietto alla cena di Natale: “Non è che si fa male?” – Calciomercato.it

Un simpatico siparietto in casa Juventus: protagonista il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli

In casa Juventus si va a caccia di serenità dopo la vittoria in Coppa Italia sul Cagliari: il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli mattatore in casa bianconera.

Il successo in Coppa Italia sul Cagliari ha riportato un pizzico di serenità in casa Juventus. I bianconeri si apprestano a far visita al Monza nel match in programma domenica sera e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’auspicio dei tifosi bianconeri è di tornare al successo anche in campionato dopo i quattro pareggi consecutivi contro Milan, Lecce, Bologna e Venezia, con l’ultima vittoria che manca dal 9 novembre in occasione del derby vinto contro il Torino.

Nella serata di ieri la Juventus ha celebrato la tradizionale cena di Natale, un appuntamento fisso che rappresenta un momento di relax e un’occasione per rafforzare lo spirito di squadra. L’evento ha riunito giocatori, staff tecnico e dirigenti al completo. Tra i presenti, anche il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e i vertici della dirigenza bianconera.

Juventus, siparietto di Giuntoli alla cena di Natale

La cena si è svolta nella suggestiva cornice del ristorante della Nuvola Lavazza a Torino, mentre le Juventus Women hanno festeggiato presso il J Hotel. Durante la serata, il clima disteso e conviviale ha lasciato spazio anche a momenti di divertimento e leggerezza, tra battute, musica e…un’improvvisata esibizione canora.

Tra gli episodi più memorabili della serata, il siparietto che ha visto protagonista Nico Gonzalez. L’attaccante argentino, con grande entusiasmo, ha preso il microfono e ha chiesto al dj di mettere una musica per poter regalare alla squadra una sua “performance”. Il momento, già di per sé vivace, è stato reso ancora più esilarante dal Football Director Cristiano Giuntoli, che ha colto l’occasione per scherzare sui recenti problemi fisici del giocatore, ormai superati.

“Non è che si fa male?” ha ironizzato il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli mentre Gonzalez saliva su una sedia per cantare, suscitando le risate e l’allegria dei presenti. La battuta del dirigente ha stemperato ulteriormente l’atmosfera, sottolineando il clima di complicità e buon umore che ha caratterizzato l’intera serata.