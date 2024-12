Juventus, nuovo affare col Milan: la mossa di Giuntoli

Nuovo affare in arrivo tra Juventus e Milan: i bianconeri vogliono provare a replicare l’affare Kalulu

Dopo l’arrivo di Pierre Kalulu della scorsa estate, la Juventus potrebbe concludere un altro affare col Milan in vista della sessione invernale di calciomercato.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli lavora a fari spenti per consegnare a Thiago Motta i rinforzi necessari per la seconda parte della stagione, con la Vecchia Signora che sarà impegnata in diverse competizioni tra campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa italiana e Mondiale per club in estate.

La società bianconera dovrà intervenire soprattutto in difesa, visti gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, per i quali la stagione è già praticamente finita. Ecco perché la squadra mercato della Juventus lavora per consegnare a Thiago Motta almeno un rinforzo nel reparto difensivo. Tra le priorità del club bianconero spicca il nome di David Hancko, difensore centrale del Feyenoord. Il giocatore slovacco è in cima alla lista dei desideri della dirigenza, che punta a portarlo a Torino con un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, nuova pista per la difesa

Il vero nodo della trattativa, però, è legato ai tempi dell’operazione. L’eventuale arrivo di Hancko già a gennaio potrebbe cambiare radicalmente le strategie del club. La Juventus cerca di accelerare i tempi sfruttando i rapporti consolidati tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, e Sasha Baranov, agente del difensore e di Lobotka.

Tuttavia, il Feyenoord non ha fretta di cedere il giocatore e valuta il cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Considerando le limitazioni economiche della Juventus, il trasferimento potrebbe avvenire solo a fronte di una cessione importante, con Nicolò Fagioli tra i principali candidati a partire. Il centrocampista ha attirato l’interesse di club di Premier League e del Marsiglia, ma gli incastri necessari per chiudere l’operazione restano complessi, soprattutto nei tempi stretti del mercato di gennaio.

Parallelamente, la Juventus monitora altre opzioni, sia in Italia che all’estero. La pista che porta ad Antonio Silva si è raffreddata per ragioni tecniche, mentre emergono possibilità intriganti sul fronte nazionale. Tra queste, si guarda al Milan, dove la situazione di Fikayo Tomori potrebbe aprire uno spiraglio. Il difensore, ormai ai margini delle gerarchie di Fonseca, potrebbe considerare un cambio di squadra, sulla scia di quanto avvenuto con Kalulu in estate. Tuttavia, resta da capire se il club rossonero accetterà il rischio di vedere un proprio esubero affermarsi altrove, specie se in prestito come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.