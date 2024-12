Lazio in ansia: l’Infortunio è più grave del previsto: rischia due mesi di stop

In Serie A continuano a registrarsi infortuni su infortuni: il centrocampista rischia un lungo stop

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il centrocampista rischia uno stop di circa due mesi.

La stagione 2024/2025 è giunta quasi al giro di boa e continuano a registrarsi infortuni di natura muscolare e traumatica che costringono gli allenatori a fare i conti con numerose defezioni. In particolar modo per le squadre impegnate nelle coppe europee, con tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Un trend da analizzare e che da tempo spinge i calciatori a chiedere una riduzione del numero di partite alla luce delle ormai tante competizioni in corso, anche in vista del Mondiale per Club della Fifa che avrà luogo la prossima estate.

Lazio, ricaduta dopo l’infortunio: Baroni in ansia

Questo il timore in casa Lazio, dove Marco Baroni rischia di dover fare a meno di Matias Vecino per un minimo di un mese fino a un massimo di due. Si attende il comunicato ufficiale da parte del club biancoceleste, ma il centrocampista ex Inter avrebbe riportato una lesione tra il secondo e il terzo grado o interessamento di un tendine stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

L’uruguaiano è fermo ai box da fine novembre, dalla partita di Europa League con il Ludogorets quando aveva riportato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. Finora ha saltato cinque partite, provando a tornare in campo per la sfida con l’Inter, ma ha dovuto dare ancora forfait.

Potrebbe essersi trattato di una ricaduta che rischia di lasciare Matias Vecino fermo ai box per più di un mese salterebbe tutto il mese di gennaio, ma potrebbe essere a rischio anche il mese di febbraio.

Una situazione che complica ulteriormente i piani del tecnoco biancoceleste Marco Baroni, rimasto con i soli Guendouzi e Rovella a centrocampo. Dele-Bashiru è in crescita, ma non è ancora al top. Castrovilli, invece, ha giocato appena 7 minuti in Coppa Italia e 9 contro l’Inter. Resta a disposizione il solo Toma Basic dato che Akpa-Akpro è ormai destinato a tornare al Monza.