Nuovo infortunio al ginocchio: Juventus senza tregua

Attesa per gli esami che svolgerà a breve al ‘J Medical’. Il difensore si è fatto male nella gara contro il Cagliari, ecco tutti i dettagli

Juventus senza pace. Un altro infortunio e un altro giocatore che va a riempire ulteriormente l’infermeria bianconera. Si attende l’esito degli esami strumentali, c’è ansia per un possibile coinvolgimento dei legamenti.

Juventus, zavorra infortuni per Thiago Motta

Finora l’annata della squadra di Thiago Motta è stata condizionata molto dagli infortuni. Il più pesante è stato quello di Bremer, il pilastro della difesa che ha salutato anticipatamente la stagione operandosi al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

È uscito di scena anche Cabal, per questo motivo a gennaio Giuntoli potrebbe non uno ma due difensori. Oltre a un attaccante, per la precisione un vice Vlahovic visto che Milik, fin qui sempre ai box, non dà garanzie fisiche. Come punta, o meglio ‘falso nueve’ potrebbe giocarci pure Nico Gonzalez, appena rientrato dopo guai fisici (anche del recente passato) che lo hanno tenuto fuori la bellezza di due mesi.

Juventus Primavera, infortunio al ginocchio per Bassino: esami a breve

Per la Juve si registra un nuovo infortunio nel reparto arretrato, ma parliamo di quello della formazione Primavera allenata da Francesco Magnanelli. Nella sfida di campionato col Cagliari, andata in scena questa mattina, si è fatto male Alessandro Bassino.

La prima diagnosi recita distorsione al ginocchio, anche se gli esami al ‘J Medical’ – attesi nelle prossime ore – daranno un quadro chiaro e definito. La Juve e il calciatore incrociano le dita, augurandosi che non ci sia alcun interessamento dei legamenti.

Diciannove anni il prossimo 12 febbraio, Bassino è cresciuto calcisticamente con la maglia bianconera. È alla sua seconda stagione nella squadra Primevara, con cui ha collezionato 39 presenze realizzando 1 assist. In scadenza nel 2026, il difensore fa parte della stessa scuderia di Nicolò Savona, ormai un titolare dell’undici di Motta. Lo scorso agosto, il terzino ha rinnovato fino a giugno 2029.