Ha conquistato Guardiola: ora il City lo strappa alla Juventus

Il club bianconero non ha intenzione di farsi tentare dalla possibile proposta degli inglesi: il bianconero non si tocca

Sarà un anno di rivoluzione per il Manchester City. Settimane difficili per Pep Guardiola con il rinnovo di contratto che è coinciso proprio con la crisi di risultati della squadra inglese, forse nel peggior momento da quando è guidata in panchina dallo spagnolo.

Proprio per questo in estate ci saranno molti cambiamenti, con la rosa che sarà profondamente ristrutturata in modo da dare nuova linfa ed ulteriori motivazioni alla squadra. Ci saranno tante cessioni eccellenti e bisognerà individuare i sostituti all’altezza. Il City quindi si prospetta come un incubo anche per le squadre di Serie A, considerato che è probabile che debba intervenire in maniera pesante in entrata.

Servirà, ad esempio, quasi sicuramente un sostituto di de Bruyne, destinato a lasciare a parametro zero, ma potrebbe essere necessario anche trovare un nuovo portiere. Ederson, infatti, dopo essere andato vicino all’addio già nell’estate 2024, potrebbe essere ceduto a giugno nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta interessante. La cessione del brasiliano potrebbe avere ripercussioni anche sulla Juventus.

Calciomercato Juventus, il City stregato da Di Gregorio

I bianconeri hanno sfidato e vinto l’ultima partita di Champions proprio contro la squadra di Guardiola ed è in quella occasione che l’allenatore spagnolo ha potuto ammirare Michele Di Gregorio, estremo difensore bianconero.

Il portiere ha compiuto almeno due intervento importante che hanno impedito al Manchester City di trovare il gol, contribuendo quindi in maniera decisiva al successo della Juventus. Una partita che ha fatto sì che Di Gregorio finisse nei radar della formazione inglese che, tra qualche mese, potrebbe muoversi per cercare un sostituto di Ederson.

Di Gregorio potrebbe essere tra i profili valutati in caso di addio del brasiliano al Manchester City,, anche se l’eventuale trattativa difficilmente potrà decollare. La Juventus ha scelto l’ex Monza quest’estate, pagandolo circa 16 milioni bonus inclusi. Servirà una proposta molto più alta per strappare il sì dei bianconeri che, salvo offerte irrinunciabili, hanno intenzione di puntare ancora su Di Gregorio in futuro. Il City, proposte indecenti a parte, dovrà quindi virare su altri obiettivi.