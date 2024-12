Fonseca sotto esame, vincere per tenersi il Milan: il sostituto parla italiano

La squadra rossonera fra qualche ora scenderà in campo al Bentegodi di Verona: in caso di forfait, la panchina traballerebbe non poco

Dalle parti di Casa Milan è vietato parlare di ultima spiaggia, ma la panchina di Paulo Fonseca non si può certo ritenere ben salda e contro il Verona non si può sbagliare. Un ulteriore passo falso, infatti, aprirebbe ufficialmente la crisi, facendo vivere un Natale da incubo al Diavolo.

E’ vero che Paulo Fonseca il panettone lo ha mangiato alla vigilia della sfida contro i gialloblu, nel classico brindisi con i giornalisti, ma gustarlo a Natale ha tutto un altro sapore. Sarebbe amarissimo, però, qualora il Milan perdesse ancora, peggiorando così la classifica. Un Milan, che con la sua società, inevitabilmente aprirebbe ufficialmente un tavolo di crisi per delle riflessioni sull’allenatore.

Calciomercato Milan, le alternative a Fonseca

Non è un segreto, d’altronde, nonostante l’appoggio ufficiale, per i vari casi esplosi in questi mesi, che la dirigenza non è per nulla soddisfatto della stagione di Fonseca.

Ci si aspettava molto di più perché c’è la convinzione che la rosa allestita sia tra le più forti. Al momento, va detto, non è stato contattato alcun allenatore, ma ad inizio stagione, quando il portoghese ha rischiato seriamente di essere mandato via se avesse perso il derby, c’era un filo comune che univa le varie componenti dirigenziali: in caso di cambio in panchina si sarebbe puntato su un allenatore che conosce la Serie A. La linea non è cambiata.

Ecco perché si è tornati prepotentemente a parlare di Massimiliano Allegri. L’ex Juve, però, non convince proprio tutti: così non si può scartare la pista che porta a Maurizio Sarri, con Igor Tudor sullo sfondo. Siamo certi inoltre, che se lo stato d’allerta fosse massimo alle porte del Milan busserebbero tanti intermediari di mercato, per far i nomi chi di Roberto Mancini, o di Conceicao e Xavi. Ai piani alti, al momento, però si pensa solo al campo, con Fonseca chiamato a far risultato non solo a Verona, ma anche contro la Roma e la Juve.