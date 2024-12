Donnarumma tra rinnovo e possibile ritorno in Serie A: “Pausa di riflessione”

Le parole sugli scenari legati al futuro del portiere del Psg non sono affatto passate inosservate: le ultime

Pochi giorni fa il contatto subito ‘a causa’ di Singo aveva destato non poche preoccupazioni. Uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Monaco a causa di un evidente taglio che dalla parte inferiore dell’occhio arrivava alla parte bassa della guancia, Gianluigi Donnarumma ha tenuto con il fiato sospeso quanti avevano visto in diretta lo scontro di gioco con l’ex esterno del Torino.

A distanza di qualche giorno, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono nuovamente le indiscrezioni riguardanti il futuro dell’estremo difensore della Nazionale. Il portiere del Psg è infatti legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Situazione che, non a caso, ha dato adito a spifferi piuttosto rumorosi sul suo futuro. A rompere il silenzio sulla questione, segnando con ciò una vera e propria linee spartiacque, è stato Enzo Raiola. L’agente di Donnarumma, intervenuto a ‘Radio Sportiva’, si è infatti espresso in questi termini sulla questione: “Visione a lungo termine in Francia? Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c’è una pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca”.

Futuro Donnarumma, Raiola allo scoperto: “Ritorno in Serie A? Non si può mai sapere”

Raiola ha dunque rincarato la dose: “Ora è tutto in sospeso, in fase di trattative tutto può succedere, non diamo previsione. Siamo in fase di stand-by.” Da qui alla domanda sulla possibilità di un ritorno di Donnarumma in Serie A il passo non è lungo. Di seguito, Enzo Raiola: “Mai dire mai, non si può mai sapere, vediamo nei prossimi. Adesso c’è tanto da fare in questa stagione, ci terremo aggiornati”.

Ritornando sull’ultimo infortunio subito da Donnarumma, Raiola ha commentato: “Ero presente alla partita: è stato un brutto colpo vederlo in diretta. Fortunatamente dai controlli fatti in questi giorni e anche oggi, è andata bene. Anche l’umore di Gianluigi, la paura è stata tanta, il fallo è stato brutto perché ha sfiorato gli occhi. E’ stata la paura più grande”.