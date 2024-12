Spavento per Donnarumma: calcio in faccia e cambio obbligato

Il portiere del Psg è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della sfida contro il Monaco a causa di un duro scontro di gioco

Non è affatto passato inosservato quanto successo a Donnarumma al minuto 18 della sfida tra Monaco e Psg. In uscita per frenare un’incursione avversaria, il portiere del Psg è stato colpito da una tacchettata di Wilfried Singo.

L’ex esterno del Torino non è riuscito a frenare la corsa e per inerzia ha colpito (involontariamente) in volto l’estremo difensore italiano nel tentativo di evitarlo. Immediate le cure mediche per Donnarumma che, dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, è stato prontamente sostituito, lasciando il campo con un evidente taglio che parte dalla parte inferiore dell’occhio e arriva alla parte bassa della guancia. Fortunatamente il portiere del Psg, al cui posto è entrato Safonov, ha lasciato il campo sulle sue gambe benché visibilmente provato per quanto successo.

Vi forniremo ulteriori ragguagli nel corso delle prossime ore quando verosimilmente il portiere italiano si sottoporrà agli esami strumentali del caso per accertare l’entità del problema subito. Ad ogni modo, il direttore di gara ha deciso di non prendere provvedimenti disciplinari a carico di Singo, giudicando involontario il colpo inferto a Donnarumma. Già ammonito, l’esterno del Monaco ha quindi continuato la sfida. Dopo essersi messo in mostra con un intervento importante dopo pochi minuti, invece, l’estremo difensore del Psg è stato costretto ad alzare bandiera. Seguiranno aggiornamenti.