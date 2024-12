Serie A, Verona-Milan 0-1: la cronaca della gara

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra gli scaligeri di Zanetti e i rossoneri di Fonseca

Distante otto punti dalla zona Champions e quattordici dal primo posto, il Milan apre le danze nel diciassettesimo turno di campionato in quella Verona che un tempo gli fu “fatal”. Dopo la risicata vittoria contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca ha deciso di utilizzare il pugno di ferro con alcuni senatori e ha deciso di proseguire sulla linea dura nonostante lo 0-0 della scorsa settimana contro il Genoa.

Il tecnico portoghese tra campo e panchina ha deciso di affidarsi ancora ai giovani, anche perché ha dovuto tener conto di una lunga lista di indisponibili, con Alvaro Morata che si è aggiunto a Loftus-Cheek, Pulisic, Florenzi, Okafor, Musah e Bennacer. Confermato a sorpresa dalla società scaligera, Paolo Zanetti è uscito dalla zona retrocessione grazie alla vittoria per 3-2 in casa del Parma, ma la sua posizione resta sempre in bilico, proprio come quella del suo collega rossonero.

Rispetto alla trasferta del Tardini, il tecnico gialloblù dovrà rinunciare ad Harroui, protagonista di quel match con due assist decisivi prima di infortunarsi. Negli ultimi cinque scontri diretti allo stadio Bentegodi, i padroni di casa hanno collezionato altrettante sconfitte. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Milan

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. All. Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Inter 34*, Fiorentina* e Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan* 23, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno