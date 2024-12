Dalla Juve all’intreccio con Pellegrini: il punto su Raspadori e la Roma

I bianconeri, i giallorossi e il Napoli al centro di un vero e proprio ping pong di mercato: tutti gli ultimi intrecci

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e l’effetto domino riguardante le big potrebbe portare a nuovi, clamorosi colpi di scena. E così, Napoli, Juventus e Roma si trovano al centro di un vero e proprio crocevia di mercato che sta cominciando a calamitare l’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine.

Non è un mistero, infatti, come l’eventuale cessione di Raspadori al Napoli rappresenti un’ipotesi assolutamente credibile. In questo primo scorcio di stagione, infatti, l’ex jolly del Sassuolo ha faticato e non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Conte, con nessun gol e assist all’attivo. Sulle tracce dell’attaccante azzurro c’è da tempo la Juve, con il quale è sempre in ballo la possibilità di uno scambio per Fagioli al centro di un’ipotesi che però non è ancora decollata. In un mosaico ancora tutto da decifrare, comunque, anche la Roma può giocare un ruolo da protagonista. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un attaccante con il quale puntellare un reparto in cui si prospettano importanti cambiamenti, alcuni dei quali strettamente legati al futuro di Dybala. Quello di Raspadori è un profilo che stuzzica i giallorossi, ‘avvantaggiati’ dalla posizione del Napoli, che preferirebbe cedere il calciatore alla Roma piuttosto che alla Juve per motivi di concorrenza in Serie A.

Da Pellegrini a Raspadori: triangolo Juve-Roma-Napoli, lo scenario

Ed è a quest’altezza che entra in gioco la posizione di Lorenzo Pellegrini. Come raccolto da calciomercato.it, il futuro del capitano della Roma è un rebus ancora tutto da sciogliere visto che il centrocampista giallorosso è corteggiato da Inter, Milan e Juventus. La scelta di Ranieri di non schierarlo dal 1′ nel corso della sfida contro la Samp – del resto – non è passata inosservata. Con Conte e Inzaghi che stanno continuando a premere sull’acceleratore, però, la questione ingaggio non può essere affatto elusa.

#Pellegrini ha molti estimatori. In passato, è stato corteggiato da #Juve, #Milan e #Inter. Oggi, in #SerieA, #Conte e #Inzaghi sono gli allenatori che lo stimano di più, ma va superato il problema ingaggio. Ps: se Pellegrini guadagna tanto è anche perché la Roma, nel 2021, gli… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) December 20, 2024

Anche il Napoli, però, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di virare con decisione su Pellegrini, soprattutto se si creassero presupposti concreti per un’operazione allargata a Raspadori. L’attaccante azzurro non è tra le primissime scelte finite nei dossier di Ghisolfi ma potrebbe rappresentare la classica occasione di mercato. Tuttavia, resta da capire se Raspadori venga visto come eventuale vice Dovbyk o l’erede designato di Paulo Dybala. Intrecci, riflessioni e ‘depistaggi’: il mercato di gennaio promette già scintille ad alta quota.