Roma-Sampdoria, Pellegrini verso la panchina: le ultime

Da quando è tornato Ranieri, il capitano ha giocato da titolare solo la sfida di Europa League col Braga

Pellegrini di nuovo fuori dall’undici titolare. Stasera contro la Sampdoria, nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia, il capitano della Roma dovrebbe partita dalla panchina per la seconda volta consecutiva. Eventualmente la quarta nelle ultime cinque partite, con il classe ’96 che ha giocato dall’inizio solo la sfida di Europa League col Braga.

Pellegrini titolare solo in Roma-Braga

Quella con la squadra portoghese della scorsa settimana, è l’unica gara che il numero 7 ha giocato da titolare da quando è tornato Ranieri. Alla prima del testaccino, contro il Napoli di Conte al ‘Maradona’, Pellegrini è subentrato a inizio ripresa al posto di Baldanzi. Non era ancora al meglio perché appena rientrato dal risentimento muscolare alla coscia che lo aveva costretto a saltare la sfida col Bologna, persa 3-2 e costata l’esonero a Ivan Juric.

Roma-Sampdoria, Pellegrini out: sarebbe una scelta tecnica

Il rapporto con Ranieri è apparso buono, vedi l’abbraccio dopo il gol siglato proprio al Braga lo scorso 12 dicembre e le parole di stima nei suoi confronti da parte del tecnico. Ma l’ennesima esclusione, nel caso squisitamente di natura tecnica, farebbe comunque rumore visti il pregresso e l’importanza del calciatore.

Parliamo pur sempre del capitano della squadra, che domenica a Como ha subito già la nona sconfitta stagionale, l’ottava in Serie A dove occupa il dodicesimo posto con 16 punti.

Pellegrini è tra quelli che ha più pagato in prima persona l’annata fin qui fallimentare della Roma, subendo contestazioni pesanti oltremisura da una grande fetta del tifo romanista. Contestazioni che lo hanno spinto a dire, dopo la debacle in casa della Fiorentina a novembre, “Se il problema fossi io, sarei pronto ad andare via per il bene della Roma”. Di certo, e vista la vicina scadenza del contratto, il futuro di Pellegrini continua a tenere banco. Per questo serve maggiore chiarezza.

Presenze, gol e assist: i numeri di Pellegrini con la Roma

Pellegrini è tornato alla Roma per 10 milioni nell’estate 2017, dopo la positiva esperienza al Sassuolo. In quasi sette anni ha: