Cardinale si tiene il Milan, accordo UFFICIALE con Elliott

Ultimissime notizie relative alle vicende societarie dei rossoneri. La proprietà americana rafforza la propria posizione nel club

A pochi giorni dal Natale, il Milan può guardare al futuro con maggiori certezze. Gerry Cardinale ha infatti trovato un accordo con Elliott sul vendor loan, che allunga i tempi per la restituzione della somma complessiva del prestito a luglio del 2028.

Ora è, dunque, ufficiale, con un comunicato societario, è stato reso noto l’investimento di 170 milioni di euro da parte di RedBird, che riduce, dunque, la quota capitale del prestito a 489 milioni: “AC Milan ha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”). l rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital (“RedBird”), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028″.

Milan: Scaroni esulta, ora palla al campo

E’ arrivata così il messaggio del presidente del club Paolo Scaroni: “Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l’eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri”.

Con questa mossa, Gerry Cardinale si tiene dunque stretto il Milan. Una mossa che arriva in una giornata importante per il club rossonero. Fra poche ore, alle 20.45, la squadra di Paulo Fonseca è, infatti, chiamata a scendere in campo per sfidare il Verona.

Un match da vincere a tutti i costi, per non vedere allontanare ancor di più la qualificazione in Champions League, vitale per dar continuità al club. In caso di ko, infatti, la posizione del tecnico portoghese è pronta ad essere messa in discussione, con diversi tecnici (si sta parlando tanto di Allegri, ma non si può scartare l’ipotesi Sarri), pronti a finir sul tavolo della dirigenza del Diavolo.