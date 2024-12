Yildiz via dalla Juve per 60 milioni: la scelta è presa

Si discute del fantasista turco, che potrebbe lasciare la Juventus, per far spazio a nuovi innesti: c’è chi una decisione l’ha fatta

Ken Yildiz protagonista del mercato. In queste ore si sta parlando davvero parecchio del fantasista, che la Juventus potrebbe vendere per finanziare altri acquisti.

E’ notizia, di stamattina, d’altronde, della possibilità, da parte dei bianconeri, di poter mettere le mani su Sandro Tonali, sacrificando proprio il giovane turco, oltre che Fagioli. Yildiz non faticherebbe, di certo, a trovare una nuova sistemazione, ma a che prezzo? E’ questa la domanda che si stanno ponendo in molti. Una domanda che la redazione di Calciomercato.it ha posto agli utenti di X. Chi ha preso parte al sondaggio si è così diviso: per il 31,3% dei votanti, il classe 2005 vale più di 60 milioni di euro, allo stesso ha ottenuto la stessa percentuale la valutazione tra i 30 e i 40 milioni. Bocciata, invece, quella tra i 50-60 milioni, che raccoglie solamente il 15,6%. 21,9% tra i 40 e i 50 milioni.

Calciomercato Juventus, futuro Yildiz: il punto

Ma come spesso accade è poi il mercato a fare il prezzo. E se la Juventus dovesse davvero decidere di cedere il proprio calciatore, che ha rinnovato il contratto la scorsa estate, consegnandogli la maglia numero dieci, lo farà per tanti soldi.

Tanti soldi, che chiaramente, poi, si aspetterebbe di ricevere anche lo stesso Yildiz, che attualmente guadagna circa 1,6 milioni di euro netti a stagione. Non proprio uno stipendio da top player, ma il calciatore, lo ricordiamo, ha solamente 19 anni. Oggi il turco è comunque centrale nel progetto bianconero, tanto da aver giocatore oltre i 1600 minuti, con 23 presenze, 16 in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Coppa Italia. O da titolare o dalla panchina, dunque, il calciatore turco ha sempre giocato: Yildiz, così, ha messo a segno quattro gol e realizzato cinque assist.

E’ stata, però, soprattutto l’ottima prestazione contro il City, in cui si è reso protagonista anche con l’assist per Vlahovic, a far tornare prepotentemente le sirene dalla Premier League. Tra i club che sono tornati a bussare alla porta della Juve ci sono così il Manchester United e Newcastle. Quel Newcastle, dove gioca Sandro Tonali.