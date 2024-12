PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 2-0: riscatto Arnautovic, Buchanan rimandato

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le reti dell’austriaco e Asllani consentono alla squadra di Inzaghi di staccare il pass per il prossimo turno

Tutto facile per l’Inter all’esordio stagionale in Coppa Italia contro l’Udinese. Succede tutto nel primo tempo: prima la zampata di un ritrovato Arnautovic, nel recupero invece arriva il gol ‘Olimpico’ direttamente da calcio d’angolo di Asllani.

L’attaccante austriaco si sblocca e si merita gli applausi del Meazza, mentre a centrocampo brilla Zielinski con giocate d’alta scuola. Rimandato invece Buchanan, mentre capitan Lautaro Martinez subentra nella ripresa e non riesce a lasciare il segno. Lucca ci prova ma non basta, Ekkelenkamp disastroso in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Sul finire del primo tempo attimi di paura per un tifoso, colto da malore in curva e trasportato fortunatamente senza gravi conseguenze in ospedale.

INTER

Martinez 6,5

Darmian 6,5 (87′ Aidoo SV)

Bisseck 6,5

Bastoni 7 (63′ Dumfries 6)

Buchanan 5,5 (74′ Palacios SV)

Frattesi 6

Asllani 7 (63′ Calhanoglu 6)

Zielinski 7,5

Carlos Augusto 7

Taremi 6,5

Arnautovic 7,5 (63′ Lautaro Martinez 5,5)

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Arnautovic 7,5 – Inzaghi lo rilancia titolare e stavolta l’austriaco non tradisce le attese. Gol pregevole e altre giocate che strappano l’applauso del Meazza. Si danna l’anima, ci tiene più di tutti a fare bene e mettere a tacere le critiche. Futuro in bilico, ma stasera l’austriaco ha lanciato un segnale. Ritrovato.

FLOP Inter: Buchanan 5,5 – Il canadese, a differenza di Arnautovic, non sfrutta la chance concessagli da Inzaghi. Spostato a destra, eccede troppo in personalismi e manca di efficacia sulla corsia laterale. Rimandato alla prima da titolare in stagione.

UDINESE

Piana 4,5

Kabasele 5

Bijol 5 (46′ Abankwah 5,5)

Toure 6

Kamara 5

Ekkelenkamp 4,5 (70′ Brenner 5,5)

Karlstrom 5,5

Atta 5,5 (75′ Zemura SV)

Rui Modesto 5

Sanchez 5,5 (46′ Bravo 5,5)

Lucca 6 (75′ Pizarro SV)

Allenatore: Runjaic 5

TOP Udinese: Lucca 6 – Nella prima parte Bisseck fatica a prendergli le misure. L’aitante centravanti sfrutta fisico e stazza, impensierire di testa il quasi inoperoso Martinez nella ripresa.

FLOP Udinese: Ekkelenkamp 4,5 – Concede un’autostrada all’Inter, con Taremi e Arnautovic che ne approfittano confezionando la rete del vantaggio nerazzurro. Erroraccio pagato a caro prezzo dai friulani e che mette in discesa la partita per i padroni di casa. Disastro.

Coppa Italia, il tabellino di Inter-Udinese: gol Olimpico per Asllani, Lautaro ancora all’asciutto

INTER-UDINESE 2-0

29′ Arnautovic; 47′ Asllani

Inter (3-5-2): Martinez; Darmian (87′ Aidoo), Bisseck, Bastoni (63′ Dumfries); Buchanan (74′ Palacios), Frattesi, Asllani (63′ Calhanoglu), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (63′ Lautaro Martinez). A disposizione: Sommer, Calligaris, Mkhitaryan, Dimarco, Correa, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Udinese (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol (46′ Abankwah), Toure; Kamara, Ekkelenkamp (70′ Brenner), Karlstrom, Atta (75′ Zemura), Rui Modesto; Sanchez (46′ Bravo), Lucca (74′ Pizarro). A disposizione: Sava, Padelli, Kristensen, Ebosse, Palma, Ehizibue, Thauvin. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Ghersini

Ammoniti: Asllani (I)

Espulsi: –

Note: recupero 6′ e 4′; spettatori 53.756