Arnautovic si rilancia: cosa cambia sul futuro all’Inter

Il centravanti austriaco torna titolare in attacco e si sblocca dopo quasi tre mesi: le ultime sul futuro dell’ex Bologna

Sventola la bandiera austriaca al Meazza. Torna al gol Marko Arnautovic, che sfrutta alla perfezione l’imbeccata di Taremi per sbloccare il risultato nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.

Pimpante fin dai primi minuti l’ex Bologna, che si era procurato anche un rigore poi tolto ai nerazzurri dalla revisione al VAR dell’arbitro Massimi. Sinistro chirurgico per Arnautovic, applaudito anche da Simone Inzaghi in panchina. Esultanza sotto la curva, pioggia di applausi (anche durante il cambio nella ripresa con capitan Lautaro) e gioia ritrovata per il 35enne austriaco, che sta vivendo un periodo complicato in nerazzurro. Il centravanti non segnava da oltre due mesi e mezzo, dal match per intenderci in Champions League di inizio ottobre stravinto dall’Inter contro la Stella Rossa.

Calciomercato Inter, Arnautovic batte un colpo: ma il futuro in nerazzurro resta in bilico

Fino a questa sera l’acuto contro i serbi restava l’unica rete a referto in questa stagione di Arnautovic e chissà che non possa rilanciarlo anche nelle gerarchie di Inzaghi, visto che sul numero 8 ci sono diversi rumors di mercato nell’ultimo periodo.

Torino, Monza e Galatasaray hanno sondato il terreno per il nazionale austriaco, che è in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Inter. Nel contratto è presente inoltre un’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno in favore dei campioni d’Italia. Al momento però nessuno si è fatto avanti concretamente per Arnautovic, che vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte in nerazzurro almeno fino al termine della stagione. L’Inter per non registrare una minusvalenza chiede per il cartellino una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro e risparmierebbe al lordo circa 2 milioni sull’ingaggio del giocatore.

Se il divorzio non dovesse consumarsi a gennaio, il matrimonio tra l’Inter e Arnautovic è destinato comunque a terminare la prossima estate alla scadenza del contratto con la ‘Beneamata’.