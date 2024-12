Inter-Udinese, malore per uno spettatore: gara interrotta a San Siro

Si ferma per oltre cinque minuti al Meazza la sfida di Coppa Italia tra i padroni di casa dell’Inter e l’Udinese: ecco cos’è successo a San Siro

Momenti di apprensione a San Siro qualche minuto prima dell’intervallo della sfida di Coppa Italia tra Inter e Udinese.

Uno spettatore nelle prime file del primo anello del Meazza ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari dello stadio. A chiamare gli infermieri e il personale della Croce Rossa è stato Bastoni, che per primo si è accorto di quello che stava succedendo e ha richiamato subito l’attenzione dei soccorsi. I paramedici sono prontamente intervenuti e scesi velocemente nelle prime file per soccorrere il tifoso in questione, che dopo qualche minuto è stato portato via in barella tra gli applausi di tutto lo stadio.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo colpito dal malore non è in pericolo di vita e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. La gara del Meazza è stata interrotta per oltre cinque minuti dall’arbitro Massimi, sul punteggio di 1-0 (rete di Arnautovic) in favore dell’Inter. Alla ripresa delle operazioni è arrivato subito il raddoppio dei padroni di casa con Asllani, direttamente da calcio d’angolo.