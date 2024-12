Juventus, contatto Thiago Motta-Psg: la risposta non si è fatta attendere

Il tecnico bianconero continua ad essere ‘corteggiato’ in giro per l’Europa: il contatto che spariglia le carte

Dopo i fischi assordanti dello ‘Stadium’ al termine del confronto con il Venezia, la Juventus è riuscita a rialzarsi in Coppa Italia, imponendosi sul Cagliari con un rotondo 4-0. In attesa di ulteriore sfide in cui testare gli eventuali miglioramenti sul profilo del gioco e della voglia di vincere della compagine di Thiago Motta, l’area tecnica bianconera si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni intriganti con cui puntellare l’organico del tecnico italo-brasiliano.

Proprio la sessione invernale di calciomercato sarà un imprescindibile punto di riferimento per una Juventus ancora in costruzione che sembra non aver ancora assimilato i dettami dell’ex tecnico del Bologna che, però, continua ad avere estimatori importanti in giro per l’Europa. Nonostante le (fisiologiche) difficoltà emerse in questo primo scorcio di stagione, grazie anche ai rapporti consolidati nelle ultime stagioni, Thiago Motta avrebbe avuto un contatto diretto con Al Khelaifi. A riferirlo è Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, spiegando come il tecnico della Juve non abbia avuta alcuna remora nel prendere una decisione immediata sul suo futuro.

Thiago Motta ‘corteggiato’ dal Psg: la risposta è già arrivata

Di seguito, Luca Momblano: “Ieri vi ho detto che meno di un mese al Khelaifi ha chiamato Thiago Motta. Una chiamata per dire: ‘Se ci sei, sappi che a fine anno ti do il Psg‘. Non ha usato proprio queste parole, ma il concetto era chiaro: sei l’uomo giusto per noi”.

Momblano ha poi continuato: “Al Khelaifi non ha chiamato Fonseca, forse l’ha chiamato come secondo perché la risposta di Thiago è stata: ‘Guarda, io non mi muovo dalla Juve, puoi fare quello che vuoi’. Una presa di posizione forte quella manifestata dall’allenatore bianconero, che intende dare continuità al neonato progetto nato all’ombra della Mole. Dopo essere stato scelto con forza da Cristiano Giuntoli, che gli ha affidato le chiavi di un restyling completo, Thiago Motta vede solo la Juventus nel presente e in ottica futura. Senza se e senza ma.