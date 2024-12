Inter-Udinese, Asllani nel mirino prima del gol da corner: “I bonus sono finiti”

Tanti interisti critici con il centrocampista nerazzurro, nel finale del primo tempo autore del 2-0 direttamente da calcio d’angolo

È finito 2-0 il primo tempo di Inter-Udinese, sfida di scena al ‘Meazza’ valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Malore per uno spettatore poco prima dell’intervallo, con il gioco che è stato interrotto per alcuni minuti. Appena ripresa la partita, direttamente da corner, Asllani ha realizzato il gol del raddoppio cogliendo impreparata la difesa friulana come il giovane portiere Piana.

Inter-Udinese, tanti interisti contro Asllani: “Lui rosticceria, Calhanoglu gourmet”

Asllani è stato nel mirino di molti tifosi interisti per tutto il primo tempo. Ecco alcuni dei tanti tweet contro l’italo-albanese (ammonito e a rischio cambio), naturalmente pubblicati tutti prima della rete da corner:

Asllani rosticceria, Calha gourmet Categorie — Nicola (@Nicola89144151) December 19, 2024

vuoi rallentare il gioco? metti Asllani — Aleksandar🇲🇰 (@MartinJumped) December 19, 2024

Kuzmanovic e Taider in confronto ad Asllani e Frattesi erano prime Iniesta e Xavi — zhang torna (@JVCKSMOL) December 19, 2024

Praticamente Asllani è più scarso di Mudingayi e Gargano della banter era — userfriendly ⭐️⭐️ (@user_nofriendly) December 19, 2024

Rovinata la prestazione di Asllani con questo giallo inutile — C’è Ottimismo (@Yuro_23) December 19, 2024

Asllani è una delusione…i mezzi ce li ha ma continua a sbagliare…terzo anno..i bonus sono finiti — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) December 19, 2024

Inter-Udinese, malore per un tifoso

È stato Bastoni a richiedere l’intervento del personale della Croce Rossa appena accortosi che uno spettatore del primo anello del ‘Meazza’, posizionato nelle prime file, aveva accusato un malore. Dopo qualche minuto, lo spettatore è stato portato via in barella ricevendo tutto l’applauso dello stadio, calciatori compresi. Dalle prime ricostruzioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it, sembra nulla di particolarmente grave per l’uomo colpito dal malore.

La partita con l’Udinese è stata sbloccata da Arnautovic, che ha sfruttato l’assist di Taremi stasera suo compagno d’attacco. Poco prima all’austriaco era stato dato e poi tolto dall’arbitro Massimi – richiamato al Var dopo l’assegnazione – un penalty per fallo di mano di Kabasele che ha respinto la conclusione dello stesso attaccante nerazzurro, diretta però sicuramente a lato.