Infortunio Barella: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

La mezz’ala dell’Inter si è fatto male nel match dell’Olimpico contro la Lazio, in cui ha realizzato il momentaneo 3-0 risultando tra i migliori in campo

L’Inter ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamane Nicolò Barella, lunedì uscito acciaccato dalla sfida dell’Olimpico con la Lazio in cui è stato uno dei migliori in campo realizzando – con un tiro a giro da fuori area – il gol del momentaneo 3-0.

Infortunio Barella, l’esito degli esami: “Lieve elongazione all’adduttore”

Come recita il bollettino ufficiale del club di Oaktree, gli accertamenti “hanno evidenziato una lieve elongazione all’adduttore lungo della coscia destra“. “La sua situazione – aggiunge l’Inter – sarà valutata giorno dopo giorno”.

Barella è indisponibile per il match di stasera contro l’Udinese, valevole per gli ottavi di Coppa Italia, ed è in dubbio per la gara di campionato col Como in programma lunedì prossimo sempre al ‘Meazza’. Lo staff medico e Inzaghi non vogliono rischiare ricadute visto che dopo ci sarà la partita col Cagliari – ex squadra del classe ’97 – e soprattutto la Supercoppa in Arabia.

Ottavi Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Touré; Rui Modesto, Atta, Ekkelenkamp, Abankwah, Kamara; Iker Bravo, Brenner. All.: Runjaic

ARBITRO: Massimi di Termoli

Sesta stagione all’Inter per Barella: 252 presenze e 7 trofei vinti

Questa in corso è la sesta stagione di Barella con la maglia dell’Inter. Il suo approdo in nerazzurro risale infatti all’estate 2019, quando Marotta riuscì a battere una folta concorrenza accordandosi col Cagliari sulla base di un prestito molto oneroso (12 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più altri 13 di bonus legati a traguardi individuali e di squadra.

Dal 2019 ad oggi, il numero 23 ha:

Disputato 252 partite, di cui 183 in Serie A;

Segnato 25 gol;

Realizzato 53 assist;

Vinto 7 trofei, di cui 2 Scudetti

Nella sua ampia bacheca, uscendo da Appiano Gentile, c’è anche un Europeo vinto nell’estate 2021 con l’Italia di Mancini. Con la maglia azzurra vanta 59 presenze e 10 reti.