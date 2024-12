È una Juve di cristallo: da Cambiaso a Douglas Luiz, il punto sugli infortunati

Prosegue l’emergenza infortuni in casa bianconera. Ecco le ultime dalla Continassa in vista della gara di domenica contro il Monza

Si uscirebbe pazzi mettendosi a contare il numero di infortuni avuti dalla Juventus in questa prima parte di stagione. A Thiago Motta bisognerebbe chiedere conto della fragilità dei suoi calciatori, dato che la natura di molti degli infortuni è muscolare. Quel che è certo è che ha fra le mani una squadra di cristallo. Con tutte le conseguenze del caso, su tutte i punti persi per strada vista l’impossibilità di un vero turnover.

L’infermeria bianconera sembra il pronto soccorso di una grande città. Ci è appena tornato Douglas Luiz, l’oggetto misterioso della Juve e, dopo Koopmeiners, il secondo acquisto più costoso della scorsa campagna acquisti. Nella giornata di ieri e in quella di oggi, il centrocampista brasiliano ha svolto lavoro differenziato. È dunque improbabile un suo recupero per la gara di campionato di domenica sera in casa del Monza ultimo in classifica col Venezia.

‘Giallo’ Douglas Luiz

Martedì, qui su Calciomercato.it, il nostro Giorgio Musso ha parlato di ‘giallo’ sulle condizioni fisiche di Douglas Luiz, ai margini (appena 342′) nelle gerarchie mottiane. Il tecnico italo-brasiliano “avrebbe voluto concedergli qualche minuto in più nella sfida” con il Cagliari, però l’ex Aston Villa ha accusato dei nuovi fastidi muscolari nel finale dell’ultima partita (col Venezia), facendo scattare nuovamente un campanello d’allarme sulle sue condizioni fisiche”.

Il ventiseienne “dovrà gestire i carichi di lavoro durante la settimana”, nonché “sottoporsi a un programma mirato di allenamenti per ritrovare la condizione migliore”.

Emergenza Juventus: anche Cambiaso e Weah saltano la gara contro il Monza

A meno di sorprese sarà out per Monza pure Cambiaso, fattosi male alla caviglia all’inizio della gara casalinga col Bologna del 7 dicembre. Come Douglas Luiz, il jolly di Motta ha svolto lavoro personalizzato pure nella giornata di oggi. La Juve non vuole affrettare il rientro, onde evitare delle ricadute: il classe 2000 ha già saltato la gara col Venezia di sabato scorso.

Oltre ai lungodenti Bremer, Cabal e Milik, sarà sicuramente indisponibile per la partita dell’U-Power anche Timothy Weah. In Coppa Italia col Cagliari, l’esterno statunitense ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.