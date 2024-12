Fonseca perde Morata: “Ecco la scelta in attacco. Ho parlato con Theo. Solo il Liverpool meglio di noi”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese, che risponde alle domande dei giornalisti, alla vigilia della sfida di campionato, che si giocherà al Bentegodi

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà il Verona per la diciassettesima giornata di Serie A.

Dopo il pareggio contro il Genoa e le contestazioni della tifoseria rossonera, il Diavolo è chiamato a rialzarsi, nonostante le diverse assenze, che potrebbero portare l’ex tecnico del Lille a puntare ancora su diversi giovani: “Ogni partita per noi sarà importante, da qui fino alla fine – esordisce Fonseca in conferenza stampa -. Io non ho mai sentito la squadra senza fiducia e voglia di lavorare. Capiamo, certamente, la frustrazione dei tifosi, ma stiamo lavorando onestamente per tornare vincere e per cambiare questa situazione”.

Paulo Fonseca sa che servono i risultati per non essere criticato, ma sottolinea ancora una volta, come fatto nelle ultime conferenze, come il suo Milan sia cresciuto: “La squadra è migliorata tanto in diverse cose. Dopo Cagliari, ad esempio, non abbiamo mai più avuto problemi sui cross. A Milanello lavoriamo sui problemi, ma il tempo purtroppo è poco. Non ricordo una squadra che è stata meglio della nostra, a parte il Liverpool, ma poi hanno avuto altre cose che le hanno portato a vincere. La testa e l’atteggiamento sono i principali problemi di questa squadra ed è evidente che abbiamo ancora tanto da migliorare. Ho visto tutti i gol che abbiamo preso, non ho dubbi su questo, è un problema di concentrazione”

Verona-Milan, Fonseca: “Per Theo non è una punizione”

Si parla chiaramente anche di Theo Hernandez che appare destinato ancora alla panchina: “Abbiamo parlato, prosegue Fonseca -. La sua situazione è facile da spiegare, ha giocato tanto e non ha trovato la migliore condizione fisica. E’ importantissimo per noi, non è mai ma mai una punizione. E’ solo il modo per fargli trovare la condizione migliore. E’ il miglior terzino del mondo”.

E’ possibile dunque l’impiego di Alex Jimenez, che non sarà l’unico giovane a giocare: “Siamo in difficoltà – prosegue il portoghese, facendo riferimento ai nuovi stop -. E’ successo che ho parlato di infortuni e si sono infortunati (sorride, ndr.). Domani con la situazione di Morata (out per tonsillite, ndr.), può giocare Camarda, ma anche qualche altro giovane. Ad inizio settimana ho pensato di impiegare le due punte, ma adesso non è possibile”. Sarà dunque Liberali a giocare alle spalle di Tammy Abraham.

Parlando di futuro, infine, Fonseca si esprime così sulla sua posizione e sul mercato: “E’ vero che i risultati sono negativi, ma non mi sento a rischio. La società è attenta al mercato e se dovesse servire qualcosa, si farà trovare pronta”.