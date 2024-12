Conference League, Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1: Palladino agli ottavi

Calciomercato.it vi offre il match dell’Afonso Henriques’ tra i bianconeri di Rui Borges e i viola di Palladino in tempo reale

La Fiorentina ha fatto visita al Vitoria Guimaraes in Portogallo in una gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a girone unico di Conference League. Una sfida finita 1-1 che ha permesso alla fornazione di Palladino di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale, e che è stata diretta dall’arbitro albanese Xhaja.Al prossimo turno la Viola sfiderà una fra Panathinaikos, Olimpija Ljubljiana, Vikingur e Borac Banja Luka

Reduci dalla sconfitta in Serie A nel derby degli Appennini contro il Bologna, i viola di Raffaele Palladino volevano rialzare subito la testa e tornare alla conquista dei punti. L’obiettivo era quello di ottenere tre lunghezze per scavalcare i lusitani al secondo posto in classifica e piazzarsi dall’altra parte del tabellone rispetto al Chelsea grande favorito alla vittoria finale del trofeo. I bianconeri di Rui Borges, che invece vengono dal pareggio contro il Rio Ave che li conferma al sesto posto nella Primeira Liga portoghese, volevano mantenere l’imbattibilità e chiudere in seconda posizione. La partita è stata trasmessa in tv su Sky Sport ed era visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due squadre. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Afonso Henriques’ tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina live in tempo reale.