Juve, emergenza infortuni senza fine: ha finito il 2024

Thiago Motta riabbraccia Nico Gonzalez, ma dovrà rinunciare a un altro attaccante che si è fermato nel match di ieri sera col Cagliari

Neanche il tempo di riabbracciare Nico Gonzalez, con tanto di gol realizzato al rientro, che torna già a piovere per la Juventus. Thiago Motta infatti nella partita di ieri sera contro il Cagliari in Coppa Italia, vinta 4-0, ha perso nuovamente un altro pezzo in attacco.

Nello specifico il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Timothy Weah probabilmente per un paio di settimane, il che vuol dire che il suo 2024 è sostanzialmente finito. La Juventus ha infatti diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante statunitense: “A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”. L’ennesimo problema muscolare per la Juve, che quindi non avrà un jolly che in queste settimane è stato importante perché impiegabile sia da esterno che da falso nueve in caso di assenza di Vlahovic, contemporanea a quella di Milik.

Juve, infortunio anche per Weah: quando può rientrare

La Juventus dovrà rinunciare a Timothy Weah per almeno un paio di settimane, il che vuol dire che Motta non lo avrà a disposizione per le ultime due gare dell’anno, ovvero contro il Monza e poi nel big match con la Fiorentina. In sostanza il tecnico bianconero dovrà sperare che Vlahovic in primis resti perfettamente integro e pure Nico Gonzalez non abbia ricadute. Due intoppi comunque possibili.

Ma il problema dell’assenza dell’attaccante a stelle e strisce non è scontato che rientri col nuovo anno, ovvero quando la Juve sarà impegnata nella Final Four di Supercoppa Italiana. Il 3 gennaio c’è già la semifinale contro il Milan, poi l’eventuale finale. Thiago Motta dovrà essere bravo e forse soprattutto fortunato a gestire al meglio i calciatori, pregando di non perdere altri pezzi. Per Weah tra l’altro è l’ennesimo infortunio muscolare, visto che aveva già saltato qualche partita a inizio stagione.