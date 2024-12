Guardiola corre ai ripari: doppio colpo e scippo alla Juve

Il Manchester City è chiamato ad un calciomercato da protagonista per provare a rialzare la testa: ecco i due profili prescelti

Una crise davvero nera. Una crisi iniziata il 30 ottobre scorso con il ko in EFL Cup contro il Tottenham e praticamente mai finita. Pep Guardiola e il Manchester City hanno poi perso con il Bournemouth in Premier, contro lo Sporting in Champions League, e ancora contro il Brighton e gli Spurs in campionato.

Il 26 novembre, poi, c’è stato il pareggio europeo contro il Feyenoord, un 3 a 3 dopo esser stati avanti di tre gol, che sa dunque di sconfitta. Sconfitta che puntualmente è arrivata anche l’1 dicembre contro il Liverpool. La prima vittoria dopo un periodo davvero da incubo c’è stata così il 4 contro il Nottingham, ma subito dopo ecco il pari contro il Crystal Palace e i ko con Juve e nel derby contro lo United.

Una crisi, come detto, davvero profonda e inaspettata. Al City non hanno mai pensato di cambiare allenatore, ma inevitabilmente bisognerà correre ai ripari durante il calciomercato di gennaio. Così i Citizens sono pronti a mettere a segno due colpi, uno per l’attacco e l’altro per il centrocampo.

Manchester City, Guardiola sfida la Juventus

Il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe sulle tracce di due giocatori a cui sta pensando da tempo anche la Juventus di Giuntoli

Come racconta in Inghilterra, il GiveMeSport, il nome cerchiato in rosso per rafforzare il reparto offensivo, dando un’alternativa a Erling Haaland, è Randal Kolo Muani, che sarebbe pronto a lasciare il Psg, non essendo una prima scelta di Luis Enrique. L’idea dei Citizens sarebbe quella di prendere il francese, che piace alla Juve in vista di un possibile addio di Vlahovic, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un affare ritenuto possibile, nonostante, il Psg ha acquistato nel 2023 il calciatore per più di 80 milioni.

Ma il Manchester City sarebbe pronto a mettere le mani, su un altro calciatore che piace a Giuntoli: stiamo parlando di Evan Ferguson del Brighton.