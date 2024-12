Giuntoli chiude il colpo: “Se la Juve fa un’offerta a gennaio lo prende”

I bianconeri pronti a rinforzare la difesa nel mercato invernale: nel mirino un pallino di vecchia data che costa circa 35 milioni

La Juve si gode il successo con il Cagliari in Coppa Italia, un poker che sicuramente risolleva un po’ il morale dopo il pareggio pessimo contro il Venezia e le turbolenze tra i tifosi e Vlahovic. Una formazione sicuramente molto particolare quella schierata da Thiago Motta, che ha davvero pochissime scelte. Anche se ha ritrovato in avanti Nico Gonzalez, tornato subito al gol. Ma ovviamente i problemi continuano a essere in difesa, dove col Cagliari addirittura hanno giocato Locatelli al centro e McKennie sulla fascia sinistra.

I pesanti ko di Bremer e Cabal hanno aperto una crepa importante nella rosa della Juventus, che Giuntoli avrà il compito di riparare al più presto nel mercato di gennaio. Una finestra invernale che vedrà uno se non due arrivi in quel reparto, visto che anche sugli esterni la situazione non è affatto rosea. Ma la priorità è sicuramente il centrale, con una miriade di nomi entrati in orbita bianconera. Da Bijol a Ismaijli, da Beukema ad Antonio Silva di cui vi abbiamo parlato parecchio. Il portoghese del Benfica piace tantissimo a Giuntoli, sta trovando meno spazio ma è molto costoso: “È ancora presto, ogni club sopre le carte sempre più avanti. Le cose di mercato le sapremo i primi di gennaio”, ha detto ieri il dt. Un altro calciatore che piace parecchio è David Hancko del Feyenoord, che non vede l’ora di fare il grande salto.

Juve, obiettivo Hancko. Dall’Olanda: “Può arrivare a gennaio”

Di David Hancko si è parlato parecchio già in estate soprattutto in chiave Atletico Madrid, che è stato davvero a un passo da lui prima che il Feyenoord si mettesse un po’ di traverso. Così i colchoneros hanno virato su Lenglet. E per questo il rapporto tra il centrale ceco e il suo club si è un po’ incrinato, ma soprattutto per lo stesso motivo non ostacolerà più un eventuale trasferimento.

I due giornalisti olandesi di ‘Espn’ Sinclair Bischop e Milan van Dongen hanno parlato proprio del futuro di Hancko: “La Juventus ha problemi di infortuni in difesa. C’è la possibilità che i bianconeri acquistino il giocatore a breve termine. Ha capito che il Feyenoord non ha collaborato per il suo trasferimento all’Atletico in quel momento, perché i madrileni offrivano pochi soldi”. Ma ora c’è un accordo col club di Rotterdam di lasciarlo andare davanti a una possibilità concreta: “Nessuno mi toglie l’impressione che il Feyenoord coopererà se arriverà l’offerta giusta. Difficilmente si potrà trattenere Hancko, che ora è troppo forte per il Feyenoord. In altre parole: se la Juventus fa un’offerta seria durante il mercato invernale, lui se ne va”. Il problema è sempre la valutazione di 30-35 milioni di euro, ma Giuntoli se non riuscirà a prenderlo a gennaio ci riproverà sicuramente in estate. La speranza, in ogni caso, è che gli olandesi aprano a un prestito con obbligo di riscatto. In questo modo nessuno scenario potrebbe essere escluso, anche quello di un colpo previsto in estate che verrà anticipato.