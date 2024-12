UFFICIALE Napoli, Conte perde per infortunio anche Buongiorno: i tempi di recupero

Dopo Kvaratskhelia si fa male un altro pilastro della squadra azzurra: il bollettino del club sulle condizioni del difensore arrivato in estate dal Torino

Un’altra brutta notizia per Conte. Dopo Kvaratskhelia, il tecnico del Napoli perde per infortunio pure il pilastro della difesa Alessandro Buongiorno.

Il centrale “si è infortunato oggi in allenamento – recita il bollettino ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis – (…) In seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Napoli, Buongiorno ko: i tempi di recupero

Come appreso da CM.IT, l’ex capitano del Torino dovrà stare fuori per circa un mesetto. Dunque lo rivedremo in campo solo intorno alla metà del mese di gennaio, a meno di un recupero più rapido dall’infortunio, il secondo da quando si è trasferito al Napoli. Il primo era stata una leggera distorsione alla caviglia, che lo costrinse a saltare l’esordio in campionato contro il Verona al ‘Bentegodi’, dove Politano e compagni subirono una sonora sconfitta per 3-1.

Napoli, Buongiorno il quarto giocatore più impiegato da Conte

Dopo il forfait alla prima giornata, Buongiorno ha giocato tutte le successive gare di Serie A. Tutte dal primo minuto, a conferma della sua fondamentale importanza per Conte. Sono 16 le presenze complessive, per un totale di 1.350′ che fanno di lui il quarto calciatore della rosa maggiormente impiegato dall’allenatore leccese, dopo Anguissa, capitan Di Lorenzo e Rrahmani.

Napoli, un mese ai box anche Kvaratskhelia

Circa 30 giorni ai box anche Kvaratskhelia, fattosi male nella partita casalinga con la Lazio che il Napoli ha perso per 1-0. Per l’esterno georgiano lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.

Kvratskhelia ha già saltato il match con l’Udinese di domenica pomeriggio, che i partenopei hanno vinto in rimonta. Neres non lo ha fatto rimpiangere, segnando la rete del momentaneo 1-2. Il brasiliano è intenzionato a sfruttare al massimo l’assenza del numero 77, fino al guaio fisico autore di una stagione ancora lontana dagli standard eccelsi dell’annata dello Scudetto.