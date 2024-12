PAGELLE E TABELLINO LAZIO-INTER 0-6: Barella senza limiti. Baroni, che mazzata

Voti e giudizi del big match dell’Olimpico dominato dai nerazzurri dopo la prima mezz’ora a tinte biancocelesti: i migliori e i peggiori

LAZIO

Provedel 5

Marusic 4

TOP Gila 6: fino a quando rimane in campo è il migliore e quando esce dal campo la Lazio crolla. Difficile sia stato un caso, anche se ovviamente non si può spiegare una sconfitta del genere solo con l’assenza dello spagnolo e l’ingresso del francese. Dal 28′ Gigot 4. Dal 46′ Lazzari 4,5

Patric 4

Nuno Tavares 4,5

FLOP Guendouzi 4: difficile scegliere dove mettere le mani, più semplice chiudere gli occhi e scegliere un peggiore in campo a caso. Non andiamo a caso, ma il francese di certo è uno dei più deludenti oltre a essere tra i peggiori. Secondo e terzo gol vengono causati da un centrocampo sparito totalmente di botto. Ma come lui Tchaouna, Isaksen di cui non si nota proprio la presenza, Marusic, Patric e Gigot.

Rovella 4

Isaksen 4. Dal 57′ Tchaouna 4

Pedro 4,5. Dal 57′ Dele-Bashiru 5

Zaccagni 5. Dall’80’ Castrovilli sv

Noslin 4

All.: Baroni 4

INTER

Sommer 6

Bisseck 7. Dal 46′ Darmian 6,5

De Vrij 7

Bastoni 7. Dal 62′ Carlos Augusto 7

Dumfries 7,5

TOP Barella 8: questa sera quasi onnipotente. Pochi aggettivi, o forse tanti, ma mette sul piatto tutto il suo repertorio sterminato in ogni fase. Fa un gol super, Dal 74′ Zielinski 6

Calhanoglu 7,5. Dal 62′ Asslani 6

Mkhitaryan 7,5

Dimarco 7,5. Dall’80’ Buchanan sv

Thuram 7,5

Lautaro Martinez 7

All. Inzaghi 7,5

Arbitro: Daniele Chiffi 5

Il tabellino di Lazio-Inter

Marcatori: 41′ rig. Calhanoglu (I), 45′ Dimarco (I), 51′ Barella (I), 53′ Dumfries (I), 77′ Carlos Augusto (I), 90′ Thuram (I)

Ammoniti: 24′ Calhanoglu (I), 31′ Bastoni (I), 40′ Rovella (L), 44′ Bisseck (I), Zaccagni (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila (28′ Gigot)(46′ Lazzari), Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen (57′ Tchaouna), Pedro (57′ Dele-Bashiru), Zaccagni (dall’80’ Castrovilli); Noslin.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Castrovilli, Dia.

All.: Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (46′ Darmian), De Vrij, Bastoni (62′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella (74′ Zielinski), Calhanoglu (62′ Asslani), Mkhitaryan, Dimarco (80′ Buchanan); Thuram, Lautaro Martinez.

A disp.: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Palacios, Taremi.

All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi; Assistenti: Cecconi – Zingarelli; IV Uomo: Manganiello; VAR: Mazzoleni; AVAR: Serra.

Note, spettatori: circa 58.000