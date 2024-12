Marotta e il mal di gol di Lautaro Martinez: “Sta soffrendo”

Il presidente dell’Inter ha parlato prima della sfida contro la Lazio, soffermandosi sulla situazione del capitano nerazzurro

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘dazn’ prima di Lazio-Inter, soffermandosi anche sulla situazione di Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino vive, infatti un momento particolare, con il digiuno di gol che va avanti da 40 giorni. Un’astinenza che non ha fermato la squadra di Inzaghi che questa sera affronta una delle squadre con cui condivide la posizione in classifica pur con una partita in meno (quella da recuperare con la Fiorentina.

Intanto c’è da battere la Lazio per tenere il passo di un’Atalanta che vola in classifica ed è reduce da dieci vittorie consecutive e di un Napoli che è tornato a vincere dopo il ko proprio contro i biancocelesti.

IMPORTANZA PARTITA – Marotta sulla partita dice: “Stasera sia soprattutto importante valutare la prestazione della squadra perché la classifica, è vero che si sta allungando, ma è ancora interlocutoria. Siamo alla sedicesima giornata e non si deve parlare di pretendenti allo scudetto: sono le stesse di inizio stagione”.

Inter, Marotta ribadisce: “Obbligo lottare per vincere campionato e Champions”

VINCERE CAMPIONATO E CHAMPIONS – “Nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere al massimo in tutte le competizioni. Una squadra come l’Inter non può accontentarsi”.

GOL LAUTARO MARTINEZ – “Servono i gol soprattutto per dare conforto a sé stesso perché il ragazzo soffre di non avere il ruolino di marcia dello scorso anno. Non abbiamo il problema del gol, ma è chiaro che se anche il nostro capitano si aggiunge alla lista dei goleador è molto più facile portare a casa il risultato”.