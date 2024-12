Juventus, Yildiz e la risposta alla Premier: “Un club straordinario”

Il gioiello bianconero premiato con il Golden Boy Web dai tifosi: ecco l’annuncio dopo le sirene di mercato sulle big inglesi

Momento delicato per la Juventus, bloccata nuovamente in casa sabato scorso dalla ‘matricola’ Venezia, fanalino di coda della Serie A insieme al Monza.

La ‘Vecchia Signora’ ha rischiato grosso e si è salvata dalla prima sconfitta in campionato solo al 95′ grazie al rigore trasformato da Vlahovic, che poi si è scontrato con la curva (e in particolare con un tifoso che lo ha minacciato) durante la contestazione degli ultrà a fine partita. Serata deludente per i bianconeri di Thiago Motta, dove non è riuscito ad incidere neanche Kenan Yildiz, in grande spolvero qualche giorno prima nel big match di Champions contro il Manchester City. Il fantasista turco era andato in gol di testa, sporcato però da un tocco di mano che ne ha invalidato la rete dopo il successivo controllo al VAR.

Yildiz è uno dei leader tecnici della formazione di Motta ed è stato premiato dai tifosi con il Golden Boy Web: “Sono solo all’inizio. Ho ancora molto da imparare e ci sono tanti aspetti del mio gioco in cui voglio crescere e migliorare. Diciamo però che come inizio non c’è male”, le parole del classe 2005 a ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, Yildiz si blinda in bianconero: “Mi vedo con questa maglia tra cinque anni”

La Juve nei mesi scorsi ha blindato fino al 2029 il gioiello turco, che rimane però sul taccuino delle big d’Europa e specialmente delle formazioni di Premier League.

Yildiz però è incedibile per la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ e anche il diretto interessato tranquillizza i tifosi sul suo futuro: “Tra cinque anni mi vedo qui alla Juventus, per dare tutto e vincere con questa maglia – chiosa il talento bianconero – Sono in un club straordinario e indossare la casacca della Juve, la numero dieci per di più, mi riempie d’orgoglio”.

Infine sulle parole di Scholes, che lo aveva elogiato dopo la sfida contro il City: “Essere apprezzati da un campione come lui non può che far piacere. È un motivo di orgoglio, una grande soddisfazione, specie perché i complimenti sono arrivati dopo una vittoria importante come quella contro il Manchester City”, conclude Yildiz.