Dal Napoli alla Juve: fuori squadra e addio immediato

La Juve sfida gli azzurri sul mercato, l’esclusione del giocatore cambia tutti gli scenari: partenza in vista

Sono state due tra le principali protagoniste del mercato estivo, Juve e Napoli, e non poteva essere altrimenti vista la necessità, per entrambe, di avviare un nuovo ciclo tecnico. Lo saranno di nuovo, inevitabilmente, in vista di quello invernale, andando a caccia di rinforzi per coltivare le proprie ambizioni di altissima classifica. Intrecciando le rispettive strade e contribuendo a rendere la sessione di trasferimenti di gennaio piuttosto interessante.

Sia Conte che Thiago Motta attendono degli innesti per innalzare il livello delle proprie rose. Migliori, fin qui, le risposte che ha avuto l’allenatore azzurro, rispetto a quello italobrasiliano, condizionato a lungo anche dall’emergenza infortuni. Giuntoli proverà ad accontentare le sue richieste, ma dovrà fare attenzione anche alle mosse della concorrenza, incluse quelle della propria ex squadra. Che come i bianconeri, sotto l’impulso dell’allenatore, vorrebbe un difensore di livello, per blindare ulteriormente la retroguardia. C’è un nome che piace a entrambe e per il quale ci sono sviluppi davvero interessanti: è finito in maniera quasi ufficiale sul mercato.

Skriniar, destino segnato al Psg: la Juve avanza, ma c’è anche il Napoli

Da tempo si parla di Milan Skriniar e di un possibile ritorno nel campionato italiano. Contrariamente alle aspettative, la sua avventura al Psg non si sta rivelando esaltante, tutt’altro. Anzi, per lo slovacco siamo giunti probabilmente al capolinea.

Nelle scelte di Luis Enrique, è finito assai indietro nelle gerarchie, raccogliendo appena cinque presenze in questa stagione. E in occasione dell’ultima gara, quella con il Lione, è stato anche escluso dai convocati. Pare un segnale evidente del fatto che l’ex interista sia fuori dal progetto, la cessione si avvicina sempre di più. A questo punto, si attivano le diplomazie, per strappare condizioni d’acquisto favorevoli (in prestito e con partecipazione dell’ingaggio da parte dei parigini). La Juventus continua a monitorarlo come alternativa difensiva, tra Antonio Silva e Hancko, ma naturalmente piacerebbe molto anche a Conte riaverlo alle sue dipendenze dopo i trascorsi all’Inter.