Leao a testa bassa: “Un pareggio che fa male. Così cresco come uomo”

Le dichiarazioni dell’attaccante portoghese al termine della sfida che ha visto il Diavolo non andare oltre il pareggio contro il Genoa

Non va oltre il pareggio il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sprecano tanto e sbattono contro il muro del Genoa. Alla fine così il Diavolo viene contestato da San Siro.

I tifosi non hanno risparmiato davvero nessuno: dalla società alla proprietà, passando per la squadra. Al Milan sono così tutti delusi, anche Rafa Leao, che si è presentato in conferenza stampa: “Ci ha fatto male questo pareggio – afferma il portoghese -. Abbiamo creato tanto, ci è mancato solo il gol. E’ normale la reazione dei tifosi, loro sono abituati a vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e giocare con la stessa ambizione. Abbiamo fatto di tutto, ma giocando così difensivamente, poi bisogna segnare. Potevamo vincere e dare una gioia ai tifosi, ma non ha più senso pensare al passato. Ora guardiamo alla prossima sfida da vincere a tutti i costi”.

Milan-Genoa, Leao: “Jimenez e Liberali sono il futuro”

Leao adesso è più maturo, dentro e fuori dal campo, un esempio per i più giovani. Il giocatore portoghese ha indossato la fascia da capitano:

“Io provo ad aiutare i più giovani. Ho fatto questo con Alex Jimenez e Mattia Liberali. Loro sono il futuro. Aiutare mi aiuta a crescere come giocatore e come uomo”.