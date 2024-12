Sampdoria, ufficiale l’esonero di Sottil: ecco la verità su Pirlo e Semplici | CM.IT

E’ arrivato il comunicato del club che non lascia più dubbi. Nuova svolta, il mister è stato sollevato dal proprio incarico dai liguri

La Sampdoria ha deciso di cambiare ancora. Dopo l’esonero di Andrea Pirlo è arrivato quello di Andrea Sottil, in seguito al pesante ko contro il Sassuolo:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”.

In queste ore si è tornati a parlare di un possibile ritorno dell’ex centrocampista di Milan e Juventus, che conosce bene il gruppo ed è ancora a libro paga della Sampdoria, ma non è l’unico in lizza. Tra i candidati c’è infatti anche Leonardo Semplici, contattato in queste ore e che prova spuntarla sulla concorrenza. C’è inoltre da tenere in considerazione anche Aurelio Andreazzoli, ma ovviamente non sono escluse sorprese. La seduta pomeridiana, nel frattempo, verrà guidata dal collaboratore tecnico Aliboni, in attesa magari già in giornata della scelta del nuovo allenatore.

Sampdoria, obiettivo playoff: la promozione diretta è un miraggio

Come detto, il nuovo esonero è arrivato dopo il pesante ko contro il Sassuolo. I neroverdi, che si stanno dimostrando di un’altra categoria, si sono imposti con un netto 5 a 1 e si sono così presi la vetta della classifica in solitaria, dopo che il Pisa di Pippo Inzaghi li aveva agguanti con la vittoria ottenuta a Mantova sabato.

Come detto per la Sampdoria la vetta è davvero lontana, ben venti punti, ma i playoff sono ancora alla portata. E’ vero che i blucerchiati sono al quindicesimo posto appaiati alla Salernitana, con diciassette punti, in piena zona playout, ma il Palermo, ottavo, è lì a quattro lunghezze. Serve chiaramente invertire la tendenza e iniziare a vincere. In campionato, fino a questo momento, di successi ne sono arrivati solo quattro, oltre a cinque pareggi. Le sconfitte, invece, sono ben sette, con ventuno gol segnati e ben ventisette incassati. E’ tempo di svoltare per i blucerchiati.