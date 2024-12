Milan, Scaroni prende le ‘distanze’ da Fonseca: “Gli arbitri hanno sempre ragione” | VIDEO CM.IT

Il presidente rossonero all’ingresso in Lega Serie A non si pone sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore per l’episodio del gol di De Ketelaere

Il Milan resta nella bufera per una situazione di classifica decisamente negativa, che al momento taglia fuori i rossoneri dagli obiettivi più importanti. Il quarto posto è distante ben 9 punti, sia considerando la distanza dalla Lazio che ha una partita in più, sia da Inter e Fiorentina che invece hanno lo stesso numero di gare all’attivo. Ventidue per la squadra di Paulo Fonseca, trentuno per tre squadre che stanno tenendo altissimo il ritmo insieme a Napoli e Atalanta, che ora ha strappato il primo posto in classifica a Conte. E proprio grazie alla vittoria sul Milan di venerdì.

Come quasi sempre accade, non senza polemiche nel postpartita che hanno visto protagonista un insolitamente piccato e arrabiatissimo Fonseca per il gol convalidato a De Ketelaere. Al 12′ il belga segna il vantaggio nerazzurro, sfruttando un appoggio su Theo Hernandez. Il Milan chiede a gran voce il fallo, che però non arriva così come l’intervento del Var che non può richiamare il direttore di gara. E neanche lo ritiene necessario, come poi si è scoperto ieri sera in Opan Var su Dazn: “Ottima prestazione di La Penna che decide sul campo. Calcisticamente De Ketelaere ruba il tempo a Theo non fallosamente – spiega Dino Tommasi dell’Aia -. Ma è in elevazione ed è chiaro che poi c’è un leggero appoggio. Ma una volta che gli ha rubato il tempo, non ha tolto il tempo all’avversario per un fallo, la rete per dinamica è regolare”. Venerdì sera è arrivato lo sfogo di Fonseca davanti alle telecamere, oggi invece il presidente Paolo Scaroni ha ‘liquidato’ l’argomento e lo stesso allenatore portoghese.

Milan, Scaroni: “Le parole di Fonseca? Gli arbitri hanno sempre ragione…”

All’ingresso dell’assemblea di Lega Serie A a Milano, il presidente del Milan Scaroni è stato incalzato proprio sulle parole di Fonseca sull’episodio. E lui ha risposto con un laconico: “Sono decisioni che spettano agli arbitri e gli arbitri hanno sempre ragione, per definizione”, come testimonia il video di Calciomercato.it.

🗣️ #Milan – Il presidente #Scaroni su #Fonseca e le polemiche sul gol di #DeKetelaere: “È una cosa che decide l’arbitro e gli arbitri per definizione hanno sempre ragione” 👀 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/4nnV28q1jO — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 9, 2024

L’allenatore portoghese si era però sfogato pesantemente dopo il ko di Bergamo: “Il modo in cui l’arbitro ha diretto la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders. Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito”. Dichiarazioni che hanno fatto parecchio scalpore e che saranno esaminate anche dalla Procura Federale per stabilire eventuali sanzioni. In presa diretta durante il match, Luca Marelli aveva spiegato che secondo lui era “una rete da annullare in campo perché l’appoggio di De Ketelaere è sicuramente e decisamente irregolare. Il belga non permette a Theo Hernandez di compiere il movimento che voleva fare”.