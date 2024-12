Milan, Jovic ha un obiettivo: ecco quando può tornare | CM.IT

L’attaccante serbo sta recuperando dopo l’operazione per debellare la pubalgia

Almeno altre due settimane di stop. Jovic dovrà saltare le prossime partite di campionato contro Genoa e Verona e quella, quindi, di mercoledì di Champions League contro lo Stella Rossa.

Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, l’intento dell’attaccante resta infatti quello di recuperare contro la Roma il prossimo 29 dicembre, a San Siro. Dopo l’operazione, avvenuta lo scorso 29 novembre a Belgrado, per rinforzare il canale inguinale sinistro e debellare la pubalgia, l’ex Viola ha fissato il suo rientro e deciso di continuare il recupero a Milanello. E da ieri sta proseguendo tutte le terapie del caso a Milano. Il suo futuro? Ad oggi resta ancora in bilico e sicuramente a gennaio verranno valutate anche altre soluzioni, in particolare quelle dalla Turchia e dalla serie A.

L’attaccante serbo resta nel mirino dei club turchi e del Torino

Il Galatasaray, si sa, ha mosso già dei passi importanti e nelle prossime settimane potrebbe tornare alla carica con l’entourage del calciatore.

In Italia si è parlato del Torino, che dopo l’infortunio di Zapata dovrà intervenire sul mercato degli attaccanti. Ma molto dipenderà anche dal recupero di Jovic e dalle sue condizioni: il club granata non può infatti permettersi di sbagliare.

Certo è che pensando al futuro, il Milan dovrà per forza rafforzare il reparto offensivo con l’innesto di un grande attaccante. Abraham ha deluso ed è destinato a tornare alla Roma; Morata non è un vero 9 e l’ex Real, appunto, dovrebbe cambiare squadra. I tifosi sognano ancora un grande bomber, uno alla Zirkzee per intenderci. E proprio l’olandese rappresenta un vero rimpianto per i sostenitori rossoneri che fino all’ultimo, la scorsa estate, hanno sperato nel suo arrivo. L’ostacolo delle commissioni ha come sappiamo di fatto permesso al Manchester di avere poi la strada spianata e di trovare in poco tempo l’accordo con il calciatore. E adesso, a distanza di pochi mesi, il nome dell’ex Bologna torna in cima ai pensieri della Juve del suo maestro Thiago Motta e, forse, dello stesso club rossonero…