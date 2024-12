Milan, cosa cambia con l’infortunio di Pulisic: il possibile rientro e tutte le alternative di Fonseca

Pessime notizie per l’allenatore portoghese, che rischia di rivedere il suo giocatore migliore e più decisivo direttamente in Arabia Saudita

Come si dice in questi casi, piove sul bagnato in casa Milan. La situazione di classifica dei rossoneri è tutt’altro che rosea, a maggior ragione dopo la sconfitta contro l’Atalanta che poteva essere una grossa chance per accorciare dal gruppo di testa. Invece la forbice si è allargata ulteriormente, visto che sia Fiorentina che Lazio hanno vinto complicando la corsa anche per la Champions League. Sono 9 ora i punti di distacco dal quarto posto, con sole 6 vittorie in 14 partite giocate in campionato.

C’è aria pesante attorno a Paulo Fonseca, il clima soprattutto non appare serenissimo anche dopo lo sfogo davanti alle telecamere per il gol convalidato a De Ketelaere, usando toni e parole abbastanza forti. E nel frattempo il presidente Scaroni lo ha ‘sconfessato’ dicendo pochi minuti fa che “l’arbitro ha sempre ragione per definizione”. Ora il calendario è sempre più fitto e i rossoneri sono chiamati a una serie di vittorie per risalire la china. In particolare mercoledì sera Reijnders e compagni aspettano la Stella Rossa in Champions League, poi toccherà al Genoa, al Verona e poi la Roma per chiudere il 2024. Ma Fonseca dovrà affrontarli senza probabilmente il giocatore più decisivo, Christian Pulisic, uscito nel primo tempo del match in casa dell’Atalanta.

Dagli esami strumentali è infatti emersa la lesione muscolare per l’attaccante americano: “La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana”. Una tegola pesantissima per il Milan, in un punto molto fastidioso e spesso soggetto a ricadute.

Pulisic rischia tre settimane di stop: da Musah a Morata le alternative di Fonseca

Per cui di sicuro Pulisic non giocherà neanche col Genoa domenica prossima nel posticipo. Anche la sua presenza a Verona venerdì 20 però è da ritenersi per ora da escludere. Da considerare a rischio anche il match contro la Roma il 29 dicembre, ultimo match dell’anno solare. Il soleo è punto delicato, possibile che non si corrano rischi recuperando direttamente per la semifinale di Supercoppa del 3 gennaio con la Juve in Arabia Saudita.

A questo punto Fonseca dovrà trovare delle alternative importanti: la prima e più immediata è l’inserimento di Chukwueze al suo posto. La doppietta in Coppa Italia potrebbe averlo galvanizzato, anche se serve molto di più. Un’altra soluzione può essere quella di Musah, provata già a Bergamo insieme a Loftus-Cheek con l’inglese sulla trequarti. Oppure potrebbero tornare anche le due punte con Morata alle spalle di Tammy Abraham. Serviranno delle prove, in un momento già delicatissimo.