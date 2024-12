Blitz per Yildiz, 80 milioni per il sì della Juventus: che intreccio con Chiesa

L’attaccante turco potrebbe lasciare i bianconeri in estate: missione in Italia, coinvolto anche l’esterno del Liverpool

Quattro gol e tre assist per Kenan Yildiz in questo primo terzo di stagione. Il numero 10 sulle spalle ha rappresentato un’investitura per il giovane attaccante turco, la Juventus ha chiarito che vuole puntare su di lui per il futuro e lo ha fatto anche con un rinnovo fino al 2029 con sensibile adeguamento dell’ingaggio.

Ora il 19enne dovrà fare il salto di qualità sul terreno di gioco: in campo Yildiz ha alternato giocate da fenomeno a momenti di appannamento, inevitabili per un giovane al suo primo vero anno da titolare in prima squadra. Un rendimento altalenante, come quello di tutta la Juventus del resto, che non modifica però la stima che la società nutre in lui e che non allontana le pretendenti.

Anzi, le ammiratrici di Kenan Yildiz in tutta Europa sono aumentate e contemplano tutte le big del Vecchio Continente con l’Inghilterra e i club di Premier League, neanche a dirlo, in prima fila. Manchester United e Liverpool su tutte, ma anche Arsenal, Borussia Dortmund e Psg. In particolare sarebbero i Reds la squadra che avrebbe fatto passi più concreti per il talento turco: scout erano presenti, stando a quanto riportato da ‘caughtoffside.com’, sugli spalti durante le partite della Juve contro Milan e Lecce e le relazioni sono state positive.

Calciomercato Juventus, 80 milioni per Yildiz: Chiesa via da Liverpool

Così da Liverpool avrebbero indicato proprio Yildiz come profilo ideale per sostituire Salah, qualora a fine stagione l’egiziano non dovesse prolungare il suo contratto. Per il numero 10 della Juventus servirà una proposta indecente, visto che i bianconeri vorrebbero incentrare su di lui il futuro della squadra.

Ecco allora che si parla di una proposta da 80 milioni di euro per avere il sì della Juve alla cessione di Yildiz. Missione non semplice, ma che i Reds vogliono provare a compiere e questo porta anche ad una riflessione sul futuro di Federico Chiesa. Ancora ai margini della squadra per i problemi fisici che lo hanno tormentato in questa prima parte di stagione, l’ex bianconero potrebbe lasciare Liverpool. Per lui si è parlato di un ritorno in Serie A, con le indiscrezioni su Inter, Milan e anche Roma.

Un Yildiz all’Anfield Road potrebbe essere un segnale anche per il futuro di Chiesa, visto che proprio lui avrebbe dovuto prendere il posto di Salah in maglia Reds: se si punterà sul turco, quindi, per l’ex Fiorentina si aprirebbero le porte per un rientro in Serie a.