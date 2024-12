Napoli-Lazio, scoppia subito la polemica: “Molto fortunato negli arbitraggi”

La sfida del ‘Maradona’ ha acceso polemiche immediate: le scelte sono finite sotto la lente di ingrandimento

Tra pochi istanti si chiuderà il primo tempo di Napoli-Lazio. Gara molto equilibrata quella del ‘Maradona’, nella quale nessuna delle due squadre è riuscita a prendere in mano con veemenza le redini del gioco. Pur avendo avuto un approccio alla gara più convincente – creando la prima occasione con McTominay che scaldato i guanti di Provedel – il Napoli ha avuto qualche difficoltà a sfondare con continuità sulle corsie esterne. In un terreno reso scivoloso dalla copiosa poggia che ha continuato a battere per tutta la prima frazione di gioco, ne è nata una partita spigolosa.

La Lazio di Baroni ha avuto il merito di far girare con pazienza il pallone, alla ricerca dei presupposti giusti con cui far saltare il banco. A far storcere il naso ai tifosi biancocelesti sono state semmai un paio di chiamate dell’arbitro Colombo che non hanno affatto convinto. Benché non si segnalino episodi clamorosi, a finire sotto la lente di ingrandimento è stata soprattutto la gestione di falli e cartellini del direttore di gara.

#Dia ammonito giustamente e #DiLorenzo che effettua una SPA con piede alto no. Le stranezze degli arbitraggi di Serie A. Napoli molto fortunato negli arbitraggi. #NapoliLazio — Il Milanista Razionale (@musettiano) December 8, 2024

Rimane a terra dolorante ma in verità molto pericoloso l’intervento di Di Lorenzo, da cartellino arancione#NapoliLazio — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 8, 2024

Ammonito Dia. Manca invece un giallo più che netto per fallo di Kvara da dietro su Isaksen. Effetto del Maradona …#napolilazio — Fabrizio de Feo (@fabridef) December 8, 2024

Sta arbitrando Nino D’angelo #NapoliLazio — Paolo Fumagalli (@PFumagalli) December 8, 2024

Sono fondamentalmente due gli interventi che hanno fatto discutere. Oltre al giallo di Dia al primo intervento in ritardo dell’attaccante biancoceleste, non è passato inosservato anche la chiusura in ritardo di Di Lorenzo ai danni di Nuno Tavares, con il capitano del Napoli che non è stato ammonito in quella circostanza. Dal canto loro, anche i padroni di casa protestano soprattutto per il tocco di Marusic su Kvara (fuori dall’area di rigore).

#NapoliLazio direzione di gara provocatorio da parte di #colombo

Marusic fallo netto su #kvara Arbitro presuontuoso@AIA_it — G73 (@gml73) December 8, 2024

Arbitro veramente scarso — Modreex (@mdrx4_) December 8, 2024

I giocatori del Napoli che si buttano per terra cosi poi Conte va in tv a piangere perchè l’arbitro non fischia fallo. — Darmiao (@PasaporteRecoba) December 8, 2024

Colombo, insomma, avrà il suo bel da fare per riuscire a contenere gli animi ed evitare che la partita si incattivisca. Del resto, si prospetta un secondo tempo molto combattuto in cui il tasso agonistico potrebbe essere ancora più alto rispetto a quello messo in mostra nel corso dei primi 45 minuti di gioco.