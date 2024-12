Napoli-Lazio, problemi per Romagnoli: ecco cos’è successo durante il cambio

Attorno all’ora di gioco, il difensore biancoceleste costringe Baroni al cambio: ecco cos’è successo in Napoli-Lazio

Dura solo sessanta minuti la gara di Romagnoli, che ben si comporta al Maradona, gestendo ottimamente il reparto assieme a Gila. D’altronde, con la sua esperienza e con i meccanismi del calcio di Baroni sarebbe strano accadesse il contrario.

Tuttavia, il difensore centrale è stato costretto alla sostituzione per problemi fisici. L’ex Milan si è accasciato a palla lontana, nei pressi dell’area di rigore ed è stato assistito dallo staff sanitario biancoceleste. Dopo un rapido consulto, Romagnoli è uscito sulle sue gambe, assieme ai medici, e ha lasciato il campo, togliendosi i parastinchi. Un chiaro gesto per indicare all’allenatore che non sarebbe potuto entrare.

Mentre Romagnoli lasciava il campo per infortunio, Baroni ha chiesto a Patric di prepararsi velocemente ad entrare. Tuttavia, mentre lo speaker annunciava la sostituzione, il centrale spagnolo ancora non era pronto all’ingresso in campo. Così, la sostituzione è tardata di un paio di minuti sotto indicazione dell’arbitro e i fischi del pubblico del Maradona nei confronti della panchina della Lazio, che chiedeva di fare velocemente la sostituzione. Ma la palla era degli azzurri.

Le condizioni di Romagnoli saranno valutate nei prossimi giorni, ma i problemi fisici preoccupano Baroni che dovrà presto preparare due delicati incontri di fila: giovedì 12 dicembre ci sarà l’Ajax, poi il lunedì successivo la gara casalinga a Roma contro l’Inter.