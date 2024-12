Milan-Okafor, futuro in bilico: c’è la Premier, ma attenzione allo scambio

Le ultime sul futuro dell’attaccante svizzero: il calciatore è tornato a sedersi in panchina con il rientro a pieno regime di Rafa Leao

Paulo Fonseca non è ancora totalmente soddisfatto di Rafa Leao. La crescita e il cambio di passo del numero dieci portoghese, però, ora sono sotto gli occhi di tutti. Così nelle ultime partite ha sempre giocato, trovando spesso la via della rete: prima la doppietta a Cagliari, poi il gol con lo Slovan e contro il Sassuolo. Oggi il Milan si sta godendo un altro Rafa Leao, insostituibile, anche se può crescere ancora tanto. Il numero dieci, come è giusto che sia, è dunque tornato al centro del villaggio e Noah Okafor si è nuovamente seduto in panchina.

Lo svizzero è stato comunque chiamato in causa, ma le sue ultime apparizioni non hanno per nulla convinto. A Bratislava è stato il peggiore e in Sardegna è tra i responsabili dell’ultimo gol di Zappa. Oggi Fonseca e il Milan non sono certo contenti di Okafor, chiamato a cambiare passo e atteggiamento. Anche da riserve, d’altronde, ci si può ritagliare uno spazio importante, come stanno dimostrando di poter fare sia Tammy Abraham che Samu Chukwueze.

Milan, per Okafor non solo la Premier: possibili affari con il Lille

E’ evidente, dunque, che se dovesse arrivare un’offerta concreta da 15/20 milioni di euro per Okafor, il Milan la prenderebbe certamente in considerazione.

Oggi lo svizzero continua ad essere particolarmente apprezzato in Inghilterra ed è ancora sul taccuino di West Ham, Fulham e Nottingham Forest. Ma non si può escludere un trasferimento in Francia e più precisamente al Lille, un club ha dimostrato di saper far sbocciare i talenti e Okafor di certo non lo ha ancora espresso in pieno. La squadra di Ligue 1 potrebbe, così, essere davvero la piazza giusta.

I rapporti tra il Milan e il club francese, inoltre, sono ottimi e trovare una quadra, visti i tanti giocatori apprezzati da Geoffrey Moncada, potrebbe non essere così difficile. Sul taccuino del Diavolo c’è da tempo Tiago Santos, al momento infortunato, ma anche Edon Zhegrova. Attenzione, infine, al colpo in mediana e al giovanissimo Ayyoub Bouaddi,che come vi abbiamo anticipato è stato sponsorizzato da mister Fonseca che lo ha lanciato al Lille.