Manna ‘avvisa’ la Juve su Osimhen: “Non lo ha fatto nessuno”

Le parole del ds ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Lazio

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Lazio. Gara molto importante per entrambe le squadre, a caccia di punti pesantissimi con cui dare l’ennesimo messaggio importante. A poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione di mercato, però, sono anche le voci sui possibili affari ancora in essere a prendersi la scena. In merito agli spifferi riguardanti il futuro di Osimhen e un suo addio anticipato a titolo definitivo, ad esempio, ha risposto il ds Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita:

VOCI SULLA CESSIONE DI OSIMHEN – “Non ci ha chiamato nessuno. Victor è di proprietà del Napoli e sta giocando al Galatasaray. Direi che ne stiamo parlando fin troppo; non c’è assolutamente niente, siamo concentrati sul campo. Abbiamo fatto tante operazioni nella sessione estiva, se avremo bisogno di fare delle cose, saremo pronti come lo siamo sempre stati. Non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento.”

Ricordiamo come nelle ultime settimane – soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic – erano circolate con insistenza le voci di un interessamento della Juventus per Osimhen. Almeno per il momento, però, la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe mosso passi concreti visto che comunque la situazione sarebbe da derubricare in ottica estiva. Dal canto suo, Osimhen continua ad avere molti estimatori anche in Premier League.

Napoli-Lazio, Manna dribbla il mercato: “Siamo concentrati sugli impegni settimanali”

Manna ha poi risposto alla domanda sulle eventuali mosse del Napoli in entrata. Anche in questo caso, il ds Azzurro ha predicato calma, mettendo l’accento sugli impegni in campionato che richiedono grande attenzione:

MERCATO DI GENNAIO: “Oggettivamente siamo fortemente concentrati sugli impegni settimanali. Se ci sarà l’opportunità di poter rinforzare la rosa, lo faremo. Ma in questo momento non stiamo pensando a quello; siamo concentrati sul campionato, oggi abbiamo una partita estremamente complicata contro un avversario forte che oggi cambia 9 giocatori su undici. Poi ripeto: è nostro compito farci trovare pronti e se ci sarà l’opportunità, lo faremo”.